Смертельный год: 70 известных рязанцев, умерших в 2021 году

70 известных рязанцев, умерших в 2021 году Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В 2021 году в Рязани и области умерло много известных и уважаемых рязанцев: преподаватели и учителя, спортсмены и музыканты, ученые и священники. Все они ушли из жизни по разным причинам, но то, что на трагический список повлияла коронавирусная пандемия – отрицать сложно. У многих из списка коронавирус, как причина смерти, зафиксирован.

«КП-Рязань» постаралась вспомнить всех известных и уважаемых рязанцев, умерших в 2021 году. Отметим, что это очень субъективный и условный список, только на нашем сайте было более 230 некрологов… (годом ранее – более 130)

70 известных рязанцев, умерших в 2021 году:

Ильда Антошина

В начале января 2021 года ушла из жизни Ильда Антошина, создатель изданий «Книга Памяти Рязанской области» и «Солдаты Победы. 1941 – 1945 гг.»

«Я знаю, что это необходимо - мрамор раскрошится, а книга все переживет, сохранится для будущих поколений», - говорила она.

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Геннадий Владимирович Завязкин

В Рязани на 70-м году жизни умер журналист и диктор Геннадий Владимирович Завязкин, который 1 июля 1987 года провел первый эфир в стенах ГТРК «Ока».

«Это был первый опыт для России, когда началось именно региональное телевещание. Коллектив телекомпании, среди которых много тех, кто лично знал и работал с Геннадием Владимировичем выразил искренние соболезнования его родным и близким». Похоронили Завязкина на Богородском кладбище в Рязани.

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Николай Григорьевич Пронин

В ночь на 1 января 2021 года ушел из жизни директор Пертовской школы Чучковского района Николай Григорьевич Пронин.

Любящий муж, прекрасный отец и дед, удивительно тактичный человек, на которого каждый в любую минуту мог положиться, прийти за советом, просто поговорить по душам…

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Николай Михайлович Крупнов

10 января безвременно ушел из жизни начальник ГБУ РО «Бюро СМЭ имени Мастбаума», заслуженный работник здравоохранения РФ, кандидат медицинских наук Николай Михайлович Крупнов.

Николай Крупнов внес значительный вклад в развитие медицины, практического здравоохранения и медицинской экспертизы в регионе и стране.

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Геннадий Валентинович Золотов

14 января ушел из жизни кандидат биологических наук, доцент Рязанского государственного университета имени Есенина Золотов Геннадий Валентинович.

Геннадий Валентинович Золотов родился в 1956 году. В 1978 году окончил РГПИ (РГУ имени Есенина). Квалификация: учитель биологии и химии.

Похоронили Геннадия Валентиновича в поселке Солотча на местном кладбище.

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Дмитрий Владимирович Аравин

15 января в Рязани на 74-м году жизни от осложнений, вызванных коронавирусом, скончался член регионального отделения Союза писателей России, поэт Дмитрий Владимирович Аравин.

Его первые публикации появились в газете «Рязанский комсомолец» в 1968 году.

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Кузьмин Николай

В январе на 81 году жизни умер профессор Рязанского государственного агротехнологического университета им. Костычева, доктор сельскохозяйственных наук, заслуженный агроном России Николай Александрович Кузьмин. Соболезнования от имени коллектива и всего аграрного сообщества региона выразил областной минсельхоз.

Николай Кузьмин награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями «За доблестный труд», «Ветеран труда». Созданные при его участии сорта яровой пшеницы удостаивались медалей и дипломов ВДНХ СССР.

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Степанов Анатолий Васильевич

19 января скончался член Союза художников России, график Степанов Анатолий Васильевич.

С 1970 года Степанов - постоянный участник областных, зональных, республиканских выставок, а также первой Всесоюзной выставки, посвященной 25-летию космической эры.

С 1974 года Анатолий Степанов - организатор персональных выставок, главной темой которых стал образ космоса.

Произведения Анатолия Васильевича Степанова находятся в частных собраниях России и за рубежом.

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Аканова Ольга Юрьевна

В январе в Михайлове на 57-м году жизни скончалась терапевт, врач высшей категории, отличник здравоохранения Аканова Ольга Юрьевна.

«Коллектив Октябрьской больницы глубоко скорбит в связи с безвременной кончиной Ольги Юрьевны Акановой. Она навсегда останется для нас примером безграничной преданности профессии, мудрости и милосердия».

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Александр Спиридонович Рябцев

27 января в день полного снятия блокады Ленинграда в Рязани похоронили участника другой легендарной битвы – Сталинградской – Александра Спиридоновича Рябцева. Он собирался дожить до 100 лет, поскольку в его роду было несколько долгожителей, и это почти получилось. До векового юбилея оставалось всего полгода…

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Константин Баринов. Фото: Новая газета.

30 января не стало рязанского автогонщика, человека, посвятившего свою жизнь региональному спорту – Константина Баринова. Прощание состоялось во вторник, 2 февраля, в церкви Бориса и Глеба в Рязани. Десятки человек пришли проводить в последний путь своего коллегу, товарища и соперника по гоночной трассе.

Он не хватал звезд с неба на соревнованиях, хотя довольно регулярно поднимался на пьедестал, но он был душой рязанского автоспорта.

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Николай Николаевич Репин

В начале февраля на 86-м году жизни умер заслуженный работник высшей школы РФ, доктор исторических наук, профессор, почетный профессор РГУ имени С.А. Есенина Николай Николаевич Репин.

Репин преподавал отечественную историю XVII-XVIII веков, заведовал кафедрой отечественной истории, затем кафедрой древней и средневековой истории России

Под его руководством около 30 аспирантов и соискателей стали кандидатами исторических наук.

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Стефаненко Василий Федорович

8 февраля в Рязани скончался Стефаненко Василий Федорович – бывший начальник Рязанского района гидротехнических сооружений, проработавший в системе Канала имени Москвы более 35 лет.

Огромной заслугой Василия Федоровича было строительство базы Рязанского РГС. На берегу реки Трубеж заложили новую базу Рязанского РГС, начиная с подготовки земли под строительство, проектов зданий, включая и само строительство.

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Яшин Сергей Борисович

На 58-м году жизни скончался мастер спорта СССР по плаванию, тренер спортивной школы «Орион» Яшин Сергей Борисович. В последние годы Сергей Борисович тренировал детей с ограниченными возможностями здоровья.

«Умный, энергичный, жизнерадостный, трудолюбивый. По итогам областного смотра-конкурса среди тренеров, подготовивших спортсменов, добившихся высоких результатов по видам спорта, включенным в программу Паралимпийских и Сурдлимпийских игр за 2020 год, Сергей Борисович стал лучшим тренером».

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Нина Владимировна Шуралева

17 февраля на сайте школы №39 разместили печальную новость. Ушла из жизни педагог с 36-летним стажем Нина Владимировна Шуралева.

«Горько и скорбно провожать людей в последний путь. Вдвойне тяжело, если из жизни уходит молодая, красивая женщина, замечательных педагог, честный и отзывчивый человек».

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Вадим Регуш

5 марта скончался первый заместитель генерального директора ООО «Завод точного литья» 46-летний Вадим Регуш.

«Это печальное событие стало для всех огромной неожиданностью. До сих пор нет сил поверить в то, что его больше нет с нами. Глубоко скорбим и выражаем искренние соболезнования родным и близким покойного. Память об этом энергичном творческом человеке сохранится в наших сердцах».

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Павел Леванович Будагов.

В начале марта трагически погиб заместитель руководителя АО «Концерн Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) по связям с исполнительными органами власти Павел Леванович Будагов.

Павел Леванович, катаясь на снегоходе, выехал на лед водоема. Тяжелая машина провалилась в воду. На помощь подоспели рыбаки, но, к сожалению, во время нахождения Павла Будагова в холодной воде не выдержало сердце…

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Русакова Валентина Александровна

В марте в Рязани скончалась начальник управления земельных ресурсов и имущественных отношений администрации города Русакова Валентина Александровна.

«Она пользовалась заслуженным авторитетом у коллег, подчиненных и руководителей, являясь ответственным и мудрым человеком, выполняющим свою работу на высоком профессиональном уровне».

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Сергей Петрович Митрохин

14 марта скончался основатель и руководитель скопинского театра песни «Шанс» Сергей Петрович Митрохин.

«Театр песни «Шанс» - главное детище Сергея Митрохина. Ему он посвятил 20 лет неустанного труда и беззаветной любви. Репетиции, концерты, гастроли, конкурсы – другой жизни он не знал, не желал, не понимал. Триумфами своих воспитанников и личными достижениями он умножал славу родного города. Был предан ему безгранично. И оттого эта утрата для Скопина невосполнима. Светлая память нашему наставнику. Его голос в наших сердцах навечно», - говорится в некрологе коллектива театра».

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Аркадий Николаевич Дадаев

15 марта на 87-м году ушла из жизни легенда советского и российского автоспорта Аркадий Николаевич Дадаев.

В далеком 1964 году Аркадий Николаевич был одним из организаторов первого автомобильного кросса под Рязанью, посвященного Дню Победы.

Похоронили Дадаева на Скорбященском кладбище Рязани.

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Виктор Викторович Давыдов

20 марта в Рязани ушел из жизни Виктор Давыдов, доктор медицинских наук, профессор кафедры патофизиологии Рязанского государственного медицинского университета. Ему был 81 год.

«Светлая память о Викторе Викторовиче Давыдове навсегда останется в наших сердцах», - написали на сайте вуза.

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Борис Владимирович Горбунов

В марте умер известный рязанский ученый, краевед Борис Владимирович Горбунов. Доктор исторических наук скончался на 73-м году жизни после тяжелой болезни.

5 мая после тяжелой болезни скончался рязанский краевед, доктор исторических наук, профессор Борис Владимирович Горбунов. Ему было 72 года.

Профессор Горбунов неоднократно был консультантом при разрешении межэтнических конфликтов в ряде регионов России, за что награжден Благодарностью Комитета по социальной политике Совета Федерации Федерального Собрания РФ.

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Евликова Светлана Викторовна

В середине мая не стало прокурора Рязанской областной прокуратуры Евликовой Светланы Викторовны.

Тело Светланы Евликовой обнаружили в воскресенье, 16 мая. По предварительным данным, женщина покончила с собой, однако Следственный комитет проводил проверку, чтобы установить точную причину смерти и все обстоятельства случившегося (читать подробнее.)

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Татьяна Бирючинская

17 мая не стало кандидата педагогических наук, доцента кафедры педагогики и менеджмента в образовании РГУ имени С. А. Есенина Татьяны Бирючинской.

Ее коллеги рассказывали, что она занималась благотворительностью и сама, в частности, являлась организатором социальной акции «Помощь бездомным животным».

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Сергей Владимирович Трубников

В мае ушел из жизни бывший начальник отдела призыва граждан на военную службу военного комиссариата Рязанской области полковник Сергей Владимирович Трубников.

«Светлая память о Сергее Владимировиче навсегда останется в сердцах его друзей, сослуживцев и товарищей», - говорилось в некрологе.

1 октября 2019 года на непродолжительное время Трубников возглавил военный комиссариат Рыбновского района.

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Геннадий Михайлович Туников

3 июня скончался Почетный гражданин Рязанской области Геннадий Михайлович Туников.

Более полувека он отдал производственной, научной и общественной деятельности, внес большой вклад в развитие аграрной науки, с 1986 по 2010 год работал ректором Рязанского государственного агротехнологического университета имени Костычева.

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Михаил Матвеевич Воронин

23 июня ушел из жизни участник Великой Отечественной войны Михаил Матвеевич Воронин. Почетному гражданину города Сасово, заслуженному врачу РСФСР было 102 года.

Михаил Матвеевич в 1942 году окончил медицинский институт в блокадном Ленинграде. Командиром медицинского взвода направлен в Сталинград, затем участвовал в Курской битве, операции «Багратион»...

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Михаил Солдатов

В возрасте 43 лет ушел из жизни журналист Михаил Солдатов.

Солдатов известен как один из самых опытных спортивных журналистов. Он комментировал матчи, был представителем спортивных клубов.

Рязанские чиновники выразили соболезнования в связи с уходом из жизни Михаила Солдатова, отметив его «высокое мастерство и творческую активность».

Похоронили Михаила на Скорбященском кладбище, рядом с бабушкой и дедом.

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Светлана Борисовна Степанчук

3 июля скончалась Светлана Борисовна Степанчук.

«В это трудно поверить. Как теперь нам, приходя в центр, не слышать ее звонкий голос, не видеть режиссерскую работу? Как теперь смотреть на деток, которым она отдавала всю себя без остатка, и которые теперь остались без своего любимого руководителя. Как? Всю сознательную жизнь Светлана Борисовна являлась ярким Человеком, настоящим Лидером, сильной и целеустремленной Женщиной, преданным, верным Другом, профессионалом своего дела и слова, с непростой, но удивительной судьбой!», - говорилось в некрологе.

«Прощай, наша невероятная и любимая всеми... Прощай, Светик! Царствие небесное».

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Роман Сивцов

6 июля в Рязани скончался журналист Роман Сивцов.

«В это невозможно поверить, но, увы, скоропостижно скончался Роман Сивцов - директор рязанского выпуска «Новой газеты». 15 мая у него был очередной, 51-й день рождения. А сегодня его не стало», - говорилось в сообщении.

По предварительным данным, Роман Сивцов умер от анафилактического шока – его искусали осы.

«Ворохнул старые ульи под навесом, а оттуда вылетели несколько ос. Укусили за голень и лицо», - написала жена. Скончался Роман от анафилактического шока.

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Игорь Яшин

11 июля пришла весть о смерти бывшего депутата Рязанской городской Думы Игоря Яшина. Ему было 66 лет.

По неофициальным данным, Яшин болел коронавирусной инфекцией и скончался после продолжительной борьбы с вездесущим недугом в красной зоне БСМП.

В 2001-м впервые его избрали депутатом, в горсовете и гордуме он возглавлял комитет по градостроительной деятельности и городскому хозяйству.

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Крысанова Любовь

11 июля скончалась старший преподаватель кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита РГАТУ Любовь Крысанова. Ей было 54 года.

С 1990 года работала в должности старшего преподавателя кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита.

Известна как высококвалифицированный специалист, педагог и воспитатель в области высшего экономического и бухгалтерского образования.

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Марина Володина.

В июле Рязанской области ушла из жизни педиатр Новомичуринской межрайонной больницы Марина Володина.

Коллеги отзываются о Марине Володиной как о прекрасном враче, необыкновенно светлом и мудром человеке. Это невосполнимая потеря для коллектива и пациентов, говорят они.

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Игорь Васильевич Елисеев

21 июля скончался кандидат медицинских наук, доцент, врач высшей квалификационной категории Игорь Васильевич Елисеев.

За более чем 30-летний период работы он прошел путь от ассистента до заведующего кафедрой ЛОР-болезней университета, совмещая воспитательную, педагогическую, лечебную и общественную работу.

Игорь Васильевич, обладая богатым практическим опытом, много сил, творческой энергии отдавал любимому делу.

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Евгения Таубес (Евкина)

В конце июля скончалась рязанская поэтесса Евгения Таубес (Евкина).

Евгения Исаковна Таубес (Евкина) - лауреат интернет-конкурса «Всенародная поэзия России» (2009), финалист национальной литературной премии «Поэт года-2015».

Печаталась в различных литературных альманахах и сборниках: «Москва поэтическая», «Золотая строфа», «Поэт года», «Вся королевская рать», «Новый век», «Всенародная поэзия России» и др.

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Клара Яковлевна Ананьева

27 июля ушла из жизни кандидат юридических наук, профессор кафедры гражданского права юридического института РГУ Клара Яковлевна Ананьева. Ей было 80 лет.

Клара Яковлевна, возглавлявшая с 1998 года кафедру гражданско-правовых дисциплин, внесла большой вклад в становление и развитие юридического института. Она создала основу для совершенствования учебно-методической и научной деятельности, сохраняя и приумножая лучшие традиции юридического образования.

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Диана Алексеевна Смирнова

31 июля скончалась народный художник России, лауреат Государственной премии РСФСР в области литературы и искусства Диана Алексеевна Смирнова – легендарный мастер кружевоплетения.

Диана Алексеевна не только тщательно изучила уникальный опыт михайловских кружевниц, но и привнесла в него много нового, авторского. Сохраняя традиции рязанских центров кружевоплетения, она создала в технике цветного численного михайловского кружева изделия, которые стали украшением коллекций многих музеев России и мира.

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Купцов Иван Иванович

31 июля умер преподаватель Рязанского государственного университета, кандидат психологических наук Иван Иванович Купцов.

Иван Иванович являлся авторитетным ученым в области психологии, внес значимый вклад в развитие отечественной научной школы воли, пользовался заслуженным уважением и авторитетом среди коллег и учащихся.

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Константин Евгеньевич Матвеев

Утром 6 августа скончался Константин Евгеньевич Матвеев - заместитель директора по безопасности и эксплуатации Государственного музея-заповедника имени Сергея Есенина. Об этом сообщает администрация учреждения культуры.

«Пришло печальное известие – не стало Константина Евгеньевича Матвеева. Константин Евгеньевич был отзывчивым человеком, настоящим профессионалом, бесконечно преданным любимому делу. Коллектив скорбит о невосполнимой утрате и выражает глубокие соболезнования родным и близким покойного».

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Иван Федорович Перов

8 августа, около 22:00 ушел из жизни бывший начальник УМВД России по Рязанской области, генерал-майор милиции Иван Федорович Перов.

Генерала обнаружили в загородном доме в Солотче. Его увезли в больницу, где он и скончался.

На месте происшествия обнаружили наградной пистолет Макарова, и следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 110 «Доведение до самоубийства».

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Кириллов Геннадий Викторович

В ночь на 13 августа в Рязани скончался художественный руководитель театра «Переход», Заслуженный деятель культуры России Геннадий Дмитриевич Кириллов. Ему было 77 лет.

«С прискорбием сообщаем, что сегодня ночью не стало основателя нашего театра и его бессменного художественного руководителя в течение 20 лет - нашего любимого режиссера и учителя Кириллова Геннадия Дмитриевича», - сообщили в группе «Перехода».

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Павел Гресь

19 августа скончался журналист рязанской «Новой газеты» Павел Гресь.

В мае при медицинском обследовании у журналиста обнаружили рак легкого. Операция была противопоказана, его начали лечить химиотерапией. Из больницы, а затем из дома он продолжал писать статьи, тексты на сайт…

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Николай Георгиевич Селезенев

20 августа ушел из жизни Заслуженный работник высшей школы РФ, кандидат фармацевтических наук, заведующий кафедрой фармацевтической технологии, доцент Николай Георгиевич Селезенев.

Николай Селезенев был членом комиссии по лицензированию и аккредитации фармацевтических учреждений и комиссии по сертификации провизоров Рязанской области, привлекался в качестве эксперта в разработке совместного российско-американского проекта «Рациональный фармацевтический менеджмент».

За безупречную и успешную деятельность Николая Селезенва отмечали наградами и званиями.

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Клирик Рязанской епархии Сергий Муравьев

1 сентября в возрасте 45 лет скончался клирик Рязанской епархии Сергий Муравьев. Священник находился в реанимации «красной зоны», куда поступил с коронавирусной инфекцией.

Иерей Сергий был послушником настоятеля Никольского храма в селе Дубровичи. У него остались супруга и двое детей.

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Нина Борисовна Чельцова

5 сентября скончалась директор музея истории РГУ имени С.А. Есенина Нина Борисовна Чельцова.

Она была главным хранителем музейных фондов, экскурсоводом, человеком, который сохранял историческое наследие университета.

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Иерей Вячеслав Зикунков

10 сентября в реанимации ковидного госпиталя скончался клирик Рязанской епархии иерей Вячеслав Зикунков. Туда он поступил с коронавирусной инфекцией.

Последним местом служения отца Вячеслава стал храм Рождества Пресвятой Богородицы в деревне Деулино. Прихожанам батюшка запомнился как добрый и заботливый пастырь.

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Калинин Сергей Михайлович

19 сентября скончался генеральный директор ООО «Порт Рязань» Калинин Сергей Михайлович.

С 1974 года он работал в Рязанском речном порту. Прошел путь от инспектора несамоходного флота до начальника порта. Заслуженный работник транспорта России.

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Дмитрий Трунин

В ночь на 7 октября внезапно скончался Дмитрий Трунин - политик, чиновник и предприниматель.

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Кондратьева Нина Висильевна

В октябре ушла из жизни известный рязанский врач-педиатр Нина Васильевна Кондратьева. Нине Васильевне было 76 лет, 50 из которых она посвятила медицине.

По предварительным данным, женщина долго болела.

С 1979 года работала участковым педиатром в рязанской городской больнице №11, а с 1990 года заведовала педиатрическим отделением.

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Валентина Теплякова (Турбина)

В октябре ушла из жизни педагог Валентина Теплякова (Турбина), инициатор создания и организатор лагеря пионерского актива «Пламенный» в Рязанской области.

С 1986 года на Валентина Теплякова работала в школе №15 заместителем директора по воспитательной работе.

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Людмила Валентиновна Журавова

18 октября ушла из жизни бывшая учительница английского языка школы №14 города Рязани Людмила Валентиновна Журавова. Она посвятила профессии 55 лет.

«Нет слов, чтобы высказать, как больно и горько... Искренне скорбим вместе с вами. Вечная память прекрасному учителю, так бесконечно любившему жизнь, детей, школу!», - выразили соболезнования коллеги Людмилы Валентиновны.

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Елена Ефимовна Сухова

В октябре на 71-м году жизни скончалась преподаватель РГУ имени Есенина Елена Ефимовна Сухова.

Елена Сухова руководила исследованием «Повышение коммуникативной, профессиональной и социолингвистической компетентностей студентов в системе двухуровневого образования в процессе преподавания профессионально-ориентированного иностранного языка».

Результаты исследования использовали преподаватели кафедры в учебно-воспитательном процессе на неязыковых факультетах и в институте психологии, педагогики и социальной работы вуза.

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Крейтин Николай

19 октября, в возрасте 45 лет, не стало главы Клепиковского района Николая Крейтина.

У чиновника остались жена и дочь.

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Шошнова Нина Сергеевна

21 октября 2021 года скончалась доцент РГУ им. Есенина, кандидат педагогических наук Шошнова Нина Сергеевна.

Студенты, коллектив вуза выразили соболезнования родным и близким легендарного преподавателя факультета русской филологии и национальной культуры РГУ им. Есенина.

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Наталья Владимировна Максимова

20 октября 2021 года скончалась доцент кафедры хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии с курсом ЛОР-болезней кандидат медицинских наук Наталья Владимировна Максимова.

Наталья Владимировна читала лекции, проводила практические занятия со студентами последних курсов стоматологического, лечебного, педиатрического и медико-профилактического факультетов.

Кроме того, Наталья Максимова была главным врачом филиала клиники «Прайм» на Есенина,110, а также заведующей пародонтологическим отделением сети клиник.

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Викторина Юрьевна Рыбакова

22 октября не стало хореографа Ряжской детской музыкальной школы Викторины Юрьевны Рыбаковой. Соболезнования родным и близким выразило министерство культуры и туризма Рязанской области.

«Человек необъятной души», «чудесный хореограф», «замечательный человек», «талантливая личность», - эти и множество других добрых слов о Викторине Юрьевной высказывают ее земляки, знакомые, коллеги.

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Галина Георгиевна Рябых

Ушла из жизни Заслуженный работник культуры России, Почетный житель города Рыбное Галина Георгиевна Рябых. Ее сердце остановилось 31 октября 2021 года на 76-м году жизни.

За ее плечами многолетний труд в отделе культуры Рыбновского района и города Рыбное. Она была безгранично предана своей профессии. Каждый из коллектива Социально-культурного центра в свое время были учениками этой легендарной женщины и прошли с ней большой творческий путь.

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Ольга Никитина

2 ноября 2021 года в Рязани скончалась режиссер монтажер телекомпании ТКР Ольга Никитина. Печальную весть сообщили коллеги покойной.

«Сегодня не стало человека, профессионала, без которого трудно представить жизнь нашей телекомпании, Оли Никитиной. Сказать, что для всего телеканала этот день утраты - день боли, не сказать ничего. Мы потеряли не просто профессионала с большой буквы. Мы потеряли друга. Светлая память светлому человеку Ольге Никитиной», - говорилось в некрологе.

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Виктор Иванов

В ночь на 3 ноября в Москве погиб один из основателей рок-группы «Спартак», рязанский музыкант Виктор Иванов.

По предварительным данным, гитарист попал в дорожно-транспортное происшествие на московской кольцевой дороге.

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Виктор Боярченков.

5 ноября в возрасте 54 лет скончался глава Сапожковского района Рязанской области Виктор Боярченков.

По неофициальной информации, смерть чиновника наступила в Шиловском межмуниципальном медицинском центре, а ее причиной послужило онкологическое заболевание.

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Лидия Алексеевна Череватенко

11 ноября 2021 года ушла из жизни фельдшер ФАПа села Заокское Рязанского района Лидия Алексеевна Череватенко.

«Не жалея собственного здоровья, фельдшер спешила к своим пациентам. Она всегда принимала беды односельчан близко к сердцу, старалась быть полезной и помогать по мере своих возможностей», - говорилось в сообщении администрации Рязанского района.

У нее остались двое сыновей и шестеро внуков.

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Николай Катков

14 ноября в Рязани ушел из жизни старший тренер клуба смешанных единоборств «Торпеда» Николай Катков.

«Большая потеря для семьи, для близких и для всего коллектива клуба. Ты навсегда останешься для нас старшим тренером, другом, отцом», - написали в группе КСЕ «Торпеда».

Близкие Николая Валерьевича сообщают, что к скоропостижной смерти привела коронавирусная инфекция.

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Светлана Яковлевна Старожилова

18 ноября ушла из жизни ветеран системы образования и Заслуженный учитель России, бывший директор рязанских школ №№ 61 и 69 Светлана Яковлевна Старожилова.

«Светлана Яковлевна была всегда готова прийти на помощь своим коллегам, поддержать в трудную минуту и разделить радость. В нашей памяти она навсегда останется светлым добрым человеком, который был предан своему делу и школе. Соболезнования родным, близким, коллегам», – написала коллега.

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Лиферов Анатолий Петрович

Не стало Почетного гражданина Рязани, доктора педагогических наук Анатолия Лиферова.

«Он был умнейшим человеком, видным ученым, основоположником нового перспективного направления в педагогической науке», - пишет градоначальница Елена Сорокина, выразив соболезнования родным и близким.

Уроженец Луховицкого района попал в Рязань и возглавил тогда еще педагогический институт в октябре 1986-го, перейдя с должности декана естественно-географического факультета Смоленского государственного педагогического института. Под его руководством вуз стал классическим университетом, крупнейшим в городе. Число студентов выросло втрое, а число аспирантов – более чем в десять раз.

В 1996 году Лиферову присвоили почетное звание «Заслуженный работник высшей школы РФ».

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Верещагин Николай Михайлович

В ночь на 27 ноября 2021 года после продолжительной болезни скончался Верещагин Николай Михайлович, декан факультета электроники, доцент кафедры промышленной электроники РГРТУ, почетный работник высшей школы.

«Он всегда защищал студентов факультета, пользовался огромным уважением коллег. Это огромная потеря для всего коллектива университета. Выражаем соболезнования родным и близким Николая Михайловича и скорбим вместе с ними», - говорилось в некрологе.

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Николай Сильвестрович Голубош

Утром 6 декабря 2021 года не стало Николая Сильвестровича Голубоша, касимовского поэта и художника.

Николай Голубош всем запомнился человеком необычайно мудрым, разносторонним, философом… Ведь стихи его так часто несли философский смысл.

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Макарова Анна Ивановна

В начале декабря скончалась Почетный гражданин Рязани Анна Ивановна Макарова.

«Анна Ивановна всю жизнь посвятила Рязани, внесла большой вклад в его озеленение – участвовала в посадке деревьев в Лесопарке, 40 лет украшала цветами наш город, создавала зеленые зоны, которые и по сей день остаются излюбленными местами отдыха рязанцев», - говорится в некрологе.

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Марина Юрьевна Медведева

В декабре умерла известный рязанский врач, замглавврача медцентра «Еламед» Марина Юрьевна Медведева.

Марина Юрьевна Медведева являлась главным внештатным специалистом рязанского минздрава по экспертизе временной нетрудоспособности и контролю качеств. Кроме того, Марина Юрьевна была экспертом качества медицинской помощи ТФОМС (фонда медицинского страхования) Рязанской области.

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Шумилова Маргарита Павловна

В 20-х числах декабря ушла из жизни заслуженная артистка России, актриса Рязанского театра драмы Маргарита Шумилова.

Маргарите Павловной было 80 лет. Больше половины своей жизни, а именно 45 лет, она посвятила рязанскому театру, сыграв множество разноплановых ролей.

«Маргарита Павловна беззаветно делилась своим большим творческим опытом и со студентами театральных вузов, и с учениками самодеятельного театрального коллектива», - написал Виталий Попов.

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Яшар Октай-оглы Алиев

30 декабря не стало Яшара Октай-оглы Алиева – известного сасовского предпринимателя. Мужчина скончался на 61-м году жизни.

«ПК «Квант» построил в нашем городе такие социально важные объекты, как ФСК «Планета спорта», бассейн «Нептун» и новое здание школы №1. Не могу себе даже представить, что на открытии школы не будет председателя производственного кооператива», - отметила глава администрации города Евгения Рубцова.

«Для Сасова утрата – ничего не сказать. Добрая память о Яшаре Октай-оглы навсегда останется в моем сердце и сердцах тех, кто знал его и имел возможность с ним работать».