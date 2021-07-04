«Прощай, Светик»: умерла Светлана Степанчук – гордость рязанской земли. фото: СКЦ Рыбное.

3 июля скончалась Светлана Борисовна Степанчук. Творческая семья Социально-культурного центра города Рыбное осиротела.

«В это трудно поверить. Как теперь нам, приходя в центр, не слышать ее звонкий голос, не видеть режиссерскую работу? Как теперь смотреть на деток, которым она отдавала всю себя без остатка, и которые теперь остались без своего любимого руководителя. Как? Всю сознательную жизнь Светлана Борисовна являлась ярким Человеком, настоящим Лидером, сильной и целеустремленной Женщиной, преданным, верным Другом, профессионалом своего дела и слова, с непростой, но удивительной судьбой!», - говорится в некрологе.

«Прощай, наша невероятная и любимая всеми... Прощай, Светик! Царствие небесное».

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