Рязанский рок-музыкант Виктор Иванов погиб в ДТП. Фото: личная страница Виктора Иванова.

В ночь на 3 ноября в Москве погиб один из основателей рок-группы «Спартак», рязанский музыкант Виктор Иванов.

По предварительным данным, гитарист попал в дорожно-транспортное происшествие на московской кольцевой дороге.

Подробности происшествия уточняются. О дате и месте прощания с Виктором Ивановым пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что в Рязани скончался председатель Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск Рязанской области Александр Толченкин (читать подробнее).

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