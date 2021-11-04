Умер председатель рязанского Совета ветеранов ОВД Александр Толченкин

Александр Толченкин ушел из жизни 3 ноября 2021 года.

3 ноября ушел из жизни председатель Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск Рязанской области Александр Толченкин. Полковнику милиции в отставке было 65 лет.

Поступив на службу рядовым сотрудником, Толченкин дослужился до начальника одного из подразделений рязанского УВД. В последние годы, возглавляя общественную организацию, помогал бывшим коллегам-ветеранам решать социальные и бытовые проблемы.

«Он был замечательным человеком, прекрасным семьянином, отзывчивым и внимательным руководителем», - пишут об Александре Александровиче.

Полицейские отмечают, что Александр Толченкин «воспитал многие поколения сотрудников». Руководство областного УМВД, личный состав и ветераны выразили искренние соболезнования родным и близким покойного.