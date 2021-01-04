Ушла из жизни Ильда Антошина, создатель изданий «Книга Памяти Рязанской области» и «Солдаты Победы. 1941 – 1945 гг.». Об этом на официальных страницах в соцсетях сообщил губернатор Николай Любимов, выразив соболезнования родным и близким.Глава региона отметил, что Ильда Николаевна была настоящим патриотом Рязанского края. Ее самоотверженный труд помог сохранить память о рязанцах-участниках Великой Отечественной войны и локальных войн.Ильда Николаевна называла эту работу смыслом своей жизни.«Я знаю, что это необходимо — мрамор раскрошится, а книга все переживет, сохранится для будущих поколений», - говорила она.В 2020 году Ильда Антошина отметила юбилей – 80 лет. Ее супруга Эдуарда Петровича не стало в 2013 году. Через несколько лет состоялась презентация его книги об истории отечественного атомного подводного флота «Сами мы дороги выбираем», работу над которой завершала Ильда Николаевна.