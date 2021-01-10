Безвременно ушел из жизни 10 января начальник ГБУ РО «Бюро СМЭ имени Д.И. Мастбаума», заслуженный работник здравоохранения РФ, кандидат медицинских наук Николай Михайлович Крупнов. Об этом сообщает ИД \\"Пресса\\".Крупнов окончил Рязанский медицинский институт им. академика И.П. Павлова по специальности «Лечебное дело» в 1980 году. С 2008 года являлся начальником Рязанского областного Бюро судебно-медицинской экспертизы.Николай Крупнов внес значительный вклад в развитие медицины, практического здравоохранения и медицинской экспертизы в регионе и стране.Губернатор и правительство Рязанской области выразили глубокие соболезнования.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!