В Рязани скончался лучший тренер по плаванию Сергей Яшин.

В Рязани на 58-м году жизни скончался мастер спорта СССР по плаванию, тренер спортивной школы «Орион» Яшин Сергей Борисович. В последние годы Сергей Борисович тренировал детей с ограниченными возможностями здоровья.

«Умный, энергичный, жизнерадостный, трудолюбивый. По итогам областного смотра-конкурса среди тренеров, подготовивших спортсменов, добившихся высоких результатов по видам спорта, включенным в программу Паралимпийских и Сурдлимпийских игр за 2020 год, Сергей Борисович стал лучшим тренером», - говорится в некрологе министерства спорта.

Министерство физической культуры и спорта Рязанской области глубоко скорбит в связи с безвременным уходом из жизни Сергея Борисовича и выражает искренние соболезнования его родным, близким и друзьям. Вечная память.

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