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Общество7 июля 2021 20:48

Две осы лишили жизни известного рязанского журналиста

Насекомые укусили Романа Сивцова в голень и лицо
Источник:kp.ru
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Две осы лишили жизни известного рязанского журналиста.

Две осы лишили жизни известного рязанского журналиста.

Стали известны подробности смерти известного рязанского журналиста Романа Сивцова. Как сообщает «НГ» со ссылкой на жену покойного, Роман пошел строить домик для уточки.

«Ворохнул старые ульи под навесом, а оттуда вылетели несколько ос. Укусили за голень и лицо», - написала жена. Скончался Роман от анафилактического шока.

Похоронят журналиста в Пронске, специально из Рязани будет отправлен автобус с площади Театральной (читать подробнее).

Роману Сивцову был 51 год.