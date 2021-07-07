Стали известны место и дата прощания с рязанским журналистом Романом Сивцовым

Последние годы Роман Сивцов жил в поселке Пронск.

Романа Сивцова похоронят в Пронском районе 8 июля. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщила журналист ТКР Александра Тиняева.

«Не стало нашего товарища, замечательного человека, неугомонного Лесника, Ромы Сивцова. Прощание и похороны состоятся в Пронском районе. От площади Театральной в 10:00 будет организован автобус», - говорится в сообщении.

Скорее всего Романа Сивцова похоронят рядом с родственниками. Это фото журналист сделал в апреле 2020 года. «В промежутке между градом и дождем успел сбегать на кладбище. При поддержке дражайшей супруги», - написал Роман на своей страничке.

Журналист рязанской «Новой газеты» Роман Сивцов скончался 6 июля от анафилактического шока после укуса ос (читать подробнее).

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