От укусов ос умер известный рязанский журналист Роман Сивцов. Фото: личная страница Романа Сивцова.

6 июля в Рязани скончался журналист «НГ» Роман Сивцов. Трагическую новость сообщают коллеги журналиста.

«В это невозможно поверить, но, увы, скоропостижно скончался Роман Сивцов - директор рязанского выпуска «Новой газеты»). 15 мая у него был очередной, 51-й день рождения. А сегодня его не стало», - говорится в сообщении.

По предварительным данным, Роман Сивцов умер от анафилактического шока – его искусали осы.

«Это притом, что последние годы он жил за городом и даже занимался пчеловодством...» - отметили коллеги Романа.

30 июня на Скорбященском кладбище простились с одним из лучших спортивных журналистов Рязанской области Михаилом Солдатовым. Проститься с бывшим комментатором, диктором, пресс-атташе нескольких профессиональных клубов Рязани пришло более сотни человек – родные и близкие, друзья и коллеги.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!