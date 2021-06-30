В Рязани простились с журналистом Михаилом Солдатовым.

30 июня на Скорбященском кладбище простились с одним из лучших спортивных журналистов Рязанской области Михаилом Солдатовым. Проститься с бывшим комментатором, диктором, пресс-атташе нескольких профессиональных клубов Рязани пришло более сотни человек – родные и близкие, друзья и коллеги.

— Я знаю Мишу с 2004 года… Я здесь не по должности, а потому что мы друзья, — сказал министр спорта Рязанской области Владисла Фролов. — Мише царство небесное, это был один из лучших журналистов Рязанской области, один из лучших спортивных журналистов.

Михаил Солдатов скончался 27 июня 2021 года. Ему было всего 43 года.

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