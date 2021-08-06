Умер замдиректора музея-заповедника им. Есенина Константин Матвеев. Фото: Государственный музей-заповедник имени Сергея Есенина.
Утром 6 августа скончался Константин Евгеньевич Матвеев - заместитель директора по безопасности и эксплуатации Государственного музея-заповедника имени Сергея Есенина. Об этом сообщает администрация учреждения культуры.
«Пришло печальное известие – не стало Константина Евгеньевича Матвеева. Константин Евгеньевич был отзывчивым человеком, настоящим профессионалом, бесконечно преданным любимому делу. Коллектив скорбит о невосполнимой утрате и выражает глубокие соболезнования родным и близким покойного», - говорится в некрологе музея-заповедника.
Константин Матвеев служил в частях Главного разведывательного управления (ГРУ) Генерального штаба, в различных городах нашей страны. Службу в вооруженных силах завершил в звании майора и вместе с семьей переехал жить в село Константиново.
В 2011 году был назначен на должность заместителя директора по безопасности и эксплуатации.
Ранее сообщалось, что ушел из жизни скончался член Союза архитекторов СССР, старейший архитектор города Рязани Суховерхов Валентин Васильевич (читать подробнее).
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