Скончался старейший архитектор Рязани Валентин Суховерхов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Скончался член Союза архитекторов СССР, старейший архитектор города Рязани Суховерхов Валентин Васильевич. Коллектив ООО «ПИ «Промгражданпроект» выражает искренние соболезнования родным и близким покойного.

Известно, что Валентин Васильевич скончался еще 29 июля.

Ранее сообщалось об уходе из жизни сотрудницы Рязанской областной Думы Татьяны Евгеньевны Потаповой. В последние годы она трудилась в пресс-службе регионального парламента (читать подробнее).

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