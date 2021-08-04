Скончался старейший архитектор Рязани Валентин Суховерхов.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Скончался член Союза архитекторов СССР, старейший архитектор города Рязани Суховерхов Валентин Васильевич. Коллектив ООО «ПИ «Промгражданпроект» выражает искренние соболезнования родным и близким покойного.
Известно, что Валентин Васильевич скончался еще 29 июля.
Ранее сообщалось об уходе из жизни сотрудницы Рязанской областной Думы Татьяны Евгеньевны Потаповой. В последние годы она трудилась в пресс-службе регионального парламента (читать подробнее).
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