Известны дата и место прощания с сотрудницей Рязанской облдумы Татьяной Потаповой. Фото: 7 новостей.

Стали известны дата и место прощания с сотрудницей пресс-службы Рязанской областной Думы Татьяной Потаповой.

Прийти и проститься с Татьяной Евгеньевной можно во вторник, 3 августа, в Николо-Ямском храме по адресу: Рязань, улица Циолковского, 8. Начнется траурное мероприятие в 11:00.

Татьяна Евгеньевна Потапова ушла из жизни 1 августа.

В связи с безвременной кончиной, в региональном парламенте выразили глубокие соболезнования родным и близким покойной (читать подробнее).

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