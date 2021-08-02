Скончалась сотрудница Рязанской областной думы Татьяна Потапова.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
1 августа скончалась сотрудница пресс-службы Рязанской областной Думы Татьяна Евгеньевна Потапова.
В связи с безвременной кончиной, в региональном парламенте выразили глубокие соболезнования родным и близким покойной.
Попрощаться с Татьяной Потаповой можно будет 3 августа в Николо-Ямском храме Рязани. Время уточняется.
По неофициальным и предварительным данным, сотрудница Рязанской областной Думы лечилась от коронавируса.
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