Скончалась сотрудница Рязанской областной думы Татьяна Потапова. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

1 августа скончалась сотрудница пресс-службы Рязанской областной Думы Татьяна Евгеньевна Потапова.

В связи с безвременной кончиной, в региональном парламенте выразили глубокие соболезнования родным и близким покойной.

Попрощаться с Татьяной Потаповой можно будет 3 августа в Николо-Ямском храме Рязани. Время уточняется.

По неофициальным и предварительным данным, сотрудница Рязанской областной Думы лечилась от коронавируса.

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