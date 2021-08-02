Умерла знаменитая рязанская кружевница Диана Смирнова

Скончалась рязанский мастер кружевоплетения Диана Смирнова.

31 июля скончалась народный художник России, лауреат Государственной премии РСФСР в области литературы и искусства Диана Алексеевна Смирнова – легендарный мастер кружевоплетения. Об этом сообщил министр культуры Рязанской области Виталий Попов.

«Диана Алексеевна не только тщательно изучила уникальный опыт михайловских кружевниц, но и привнесла в него много нового, авторского. Сохраняя традиции рязанских центров кружевоплетения, она создала в технике цветного численного михайловского кружева изделия, которые стали украшением коллекций многих музеев России и мира. Глубокие соболезнования родным и близким Дианы Алексеевны. Светлая память», - говорится в некрологе чиновника.

ДОСЬЕ «КП»

Диана Алексеевна Смирнова родилась 2 октября 1925 года в деревне Анисимово Чагодощенского района Вологодской области.

В 1950 году, после окончания Московского художественно-промышленного училища им. Калинина, Диана Смирнова уехала в село Большая Журавинка Ряжского района, где стала техническим руководителем в артели «1 Мая».

В 1951 году Смирнова переехала в Рязань, где работала инженером кружевной отрасли Облкружпромсоюза.

В 1958 году на Всемирной выставке изобразительного искусства в Брюсселе рязанцы получили серебряную за изделия с цветным кружевом. Это была скатерть из сурового льна.

В 1973 году пять изделий художника впервые получили Государственный знак качества СССР.

В 1976 году Диана Смирнова стала заслуженным художником РСФСР, а в 1999 году – Народным художником России.

Изделия Дианы Смирновой хранятся во Франции, Японии, США и многих других странах.

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