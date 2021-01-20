Скончался известный художник-фантаст Анатолий Степанов. Фото: СХР.

19 января скончался член Союза художников России, график Степанов Анатолий Васильевич. О его смерти сообщает рязанское отделение СХР.

ДОСЬЕ «КП»

Анатолий Степанов родился 5 декабря 1938 года в Рязани (деревня Канищево).

В 1967 году окончил Рязанское художественное училище.

С 1970 года Степанов - постоянный участник областных, зональных, республиканских выставок, а также первой Всесоюзной выставки, посвященной 25-летию космической эры.

С 1974 года Анатолий Степанов - организатор персональных выставок, главной темой которых стал образ космоса.

Произведения Анатолия Васильевича Степанова находятся в частных собраниях России и за рубежом.

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