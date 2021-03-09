Умер экс-директор Рязанского приборного завода Павел Будагов.

Ушел из жизни заместитель руководителя АО «Концерн Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) по связям с исполнительными органами власти Павел Будагов. Простились и похоронили бывшего руководителя Рязанаского приборного завода 9 марта.

ДОСЬЕ «КП»

Будагов Павел Леванович родился 12 апреля 1956 года в Тбилиси.

Карьера:

1979 - 1992 — в министерстве внешней торговли с выездом в заграничные краткосрочные и долгосрочные командировки;

1992 - 2005 — коммерческая деятельность;

2005 - 2011 — начальник инспекции Счетной палаты РФ;

2011 - 2013 — директор Департамента контроля расходов на обеспечение национальной обороны Счетной палаты РФ;

2014 - 2015 — руководитель Центрального управления Ростехнадзора;

2015 - 2020 — генеральный директор АО «Государственный Рязанский приборный завод»;

С 20 января 2020 года был заместителем генерального директора АО «КРЭТ».

Государственные награды:

1989 - медаль «За боевые заслуги»;

2010 - Орден почета;

2012 - Знак отличия «За безупречную службу в Счетной палате РФ» III степени;

2019 - Орден дружбы.

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