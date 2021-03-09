Умер экс-директор Рязанского приборного завода Павел Будагов.
Ушел из жизни заместитель руководителя АО «Концерн Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) по связям с исполнительными органами власти Павел Будагов. Простились и похоронили бывшего руководителя Рязанаского приборного завода 9 марта.
ДОСЬЕ «КП»
Будагов Павел Леванович родился 12 апреля 1956 года в Тбилиси.
Карьера:
1979 - 1992 — в министерстве внешней торговли с выездом в заграничные краткосрочные и долгосрочные командировки;
1992 - 2005 — коммерческая деятельность;
2005 - 2011 — начальник инспекции Счетной палаты РФ;
2011 - 2013 — директор Департамента контроля расходов на обеспечение национальной обороны Счетной палаты РФ;
2014 - 2015 — руководитель Центрального управления Ростехнадзора;
2015 - 2020 — генеральный директор АО «Государственный Рязанский приборный завод»;
С 20 января 2020 года был заместителем генерального директора АО «КРЭТ».
Государственные награды:
1989 - медаль «За боевые заслуги»;
2010 - Орден почета;
2012 - Знак отличия «За безупречную службу в Счетной палате РФ» III степени;
2019 - Орден дружбы.
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