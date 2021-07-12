Умер бывший депутат Рязанской городской Думы Игорь Яшин

Игорь Яшин на шествии Бессмертного полка.

11 июля пришла весть о смерти бывшего депутата Рязанской городской Думы Игоря Яшина. Ему было 66 лет.

Как пишет «МедиаРязань», по неофициальным данным, Яшин болел коронавирусной инфекцией и скончался после продолжительной борьбы с вездесущим недугом в красной зоне БСМП.

Родился Игорь Яшин в Рязани 25 января 1955 года. Окончил Коломенский педагогический институт (1977) и Рязанский государственный педагогический институт (1991). Успел поработать учителем физкультуры, директором школы, завучем, замначальника цеха, ревизором по безопасности и начальником трамвайного парка на нефтезаводе. В 2001-м впервые избран депутатом, в горсовете и гордуме возглавлял комитет по градостроительной деятельности и городскому хозяйству.