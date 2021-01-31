На 100-м году ушел из жизни знаменитый рязанский ветеран Александр Рябцев

Александр Спиридонович Рябцев.

27 января в день полного снятия блокады Ленинграда в Рязани ушел из жизни участник другой легендарной битвы – Сталинградской – Александр Спиридонович Рябцев. Он собирался дожить до 100 лет, поскольку в его роду было несколько долгожителей, и это почти получилось. До векового юбилея оставалось всего полгода.

Александр Спиридонович родился 15 августа 1921 года в Северо-Казахстанской области. В сорок первом вместе с пулеметным училищем приехал в Рязань, здесь он познакомился со своей будущей супругой Валентиной.

На фронте Александр Рябцев находился с августа 1942 по 22 апреля 1945. Участвовал в Сталинградской и Курской битвах, операции «Багратион». 22 апреля сорок пятого был тяжело ранен – День Победы встретил в санитарном поезде.

Уже в 2000-х написал нескольких книг и вступил в Союз писателей.

«Комсомольская правда» выражает соболезнования родным и близким Александра Спиридоновича.