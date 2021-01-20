Профессор РГАТУ Николай Кузьмин ушел из жизни в 81 год

Николай Александрович Кузьмин.

Умер Николай Кузьмин, профессор Рязанского государственного агротехнологического университета им. П.А. Костычева, доктор сельскохозяйственных наук, заслуженный агроном России. Соболезнования от имени коллектива и всего аграрного сообщества региона выразил областной минсельхоз.

Николай Александрович в 1961 году окончил с отличием тогда еще сельскохозяйственный институт и из Рязани отправился на работу агрономом в Алтайский край. Уже через пять лет защитил кандидатскую диссертацию и уехал на Быковскую бахчевую селекционную станцию, где в коллективе ученых успешно занимался селекцией арбуза, технологией и механизацией его возделывания.

Далее в биографии Кузьмина был Центрально-Черноземный селекционный центр при НИИСХ ЦЧП имени В.В.Докучаева, где на долгое время его главным делом стала селекция яровой пшеницы. Параллельно Николай Александрович занимался научными исследованиями.

После защиты докторской диссертации Кузьмин в 1990 году стал заведующим кафедрой родного вуза и закончил свой трудовой путь в РГАТУ.

Николай Кузьмин награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями «За доблестный труд», «Ветеран труда». Созданные при его участии сорта яровой пшеницы удостаивались медалей и дипломов ВДНХ СССР.

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