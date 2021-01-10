В високосном 2020 году в Рязани и области умерло много известных и уважаемых рязанцев: учителя и врачи, ученые и артисты, представители власти, бизнеса и спорта. Все они ушли из жизни по разным причинам, но то, что на трагический список повлияла коронавирусная пандемия – отрицать нельзя. Органы ЗАГСа привели страшную статистику, которая показала, что смертность в Рязанской области значительно увеличилась (смотреть подробнее).«Комсомолка» постаралась вспомнить всех известных и уважаемых рязанцев, умерших в 2020 году. Отметим, что это очень субъективный и условный список, только на нашем сайте было более 130 некрологов…25 известных рязанцев, умерших в 2020 году:23 января 2020 года на 93-году жизни скончалась одна из основательниц колопроктологической службы Рязанской области Алла Ильинична Левушкина.Алла Ильинична проработала 67 лет в практическом здравоохранении. Будучи пенсионеркой, она долгое время оставалась практикующим хирургом, и только последние несколько лет отошла от практической работы.12 интересных фактов о хирурге Алле Левушкиной, которые вы могли не знать***В феврале 2020 года ушла из жизни заслуженный работник физической культуры и спорта, вице-президент областной Федерации художественной гимнастики Валентина Николаевна Евлухина.Под ее непосредственным участием активно начали развиваться лыжный спорт, художественная и спортивная гимнастики, спортивные танцы. Внесла большой вклад в подготовку перспективных спортсменов, непосредственно с ее участием подготовлены лыжники Дмитрий Чванов, Виталий Водорезов и Анна Грушина, которые были включены в основной состав сборной команды России.***В марте 2020 года не стало бывшего директора Рязанской ГРЭС Владимира Морозова. Он скончался на 61-м году жизни. Станцию в городе Новомичуринск Владимир Викторович возглавлял шесть лет.В 2001 и в 2005 годах был избран депутатом Рязанской областной Думы.***5 апреля 2020 года ушла из жизни актриса Рязанского театра драмы Надежда Кроткова.«В последние годы Надежда много болела, но актерская душа всегда стремилась на сцену, мечтала о новых ролях…» - говорилось в сообщении администрации театра драмы.Ей было всего 48 лет.***16 апреля 2020 года ушел из жизни актер рязанского театра кукол Андрей Абрамов.«Нас покинул друг, коллега, учитель. Мы пишем эти слова не потому что так принято говорить и думать на прощанье. А потому, что это правда.Когда мы попросили артистов и сотрудников театра рассказать, какое событие определило их творческий путь, стало понятно, что многие «пришли» в профессию вслед за Абрамовым. Он удивлял, вдохновлял, служил примером. Его герои, роли, спектакли – навсегда в нашей памяти», - говорилось в некрологе.***18 апреля 2020 года ушел из жизни артист Театра на Соборной Борис Курочкин.«Его актерские работы любили зрители, и они всегда были наполнены яркой актерской индивидуальностью. Много и с удовольствием играл в сказках для маленьких зрителей», - вспоминает коллектив театра, где Борис Курочкин проработал с 70-х до конца 90-х годов.В последнее время артист тяжело болел.***В ночь на 11 мая скончался член Совета Федерации, экс-губернатор Рязанской области Олег Ковалев.Смерть наступила после продолжительной болезни на 72 году жизни политика.Напомним, Олег Иванович Ковалев избирался депутатом Государственной Думы третьего, четвертого и пятого созывов.С марта 2008 года до февраля 2017 года работал в должности губернатора Рязанской области. С сентября 2017 года представлял регион в Совете Федерации.***В Рязани скончался участник Великой Отечественной войны, сын полка Георгий Васильевич Смирницкий. Соболезнования родным и близким выразил Совет ветеранов Железнодорожного района.Георгий Смирницкий родился 15 августа 1933 года. В восемь лет остался без родителей и оказался в расположении 1129-го стрелкового полка, бойцы которого взяли мальчика на воспитание.Последнее интервью. Как одиннадцатилетний мальчишка заставил замолчать немецкий пулемет***31 мая 2020 года на 44-м году жизни скончалась старший научный сотрудник историко-архитектурного музея-заповедника «Рязанский кремль» Долотина Ирина Юрьевна.«С 2003 года Ирина Юрьевна трудилась в экскурсионно-методическом отделе музея, зарекомендовав себя умным, добросовестным и талантливым сотрудником, настоящим профессионалом музейного дела. Она навсегда останется в памяти коллег добрым, скромным и искренним человеком, преданным и отзывчивым другом», - говорится в сообщении коллег покойной.***В июне на 92-м году ушла из жизни ветеран РГУ имени Есенина, кандидат филологических наук, доцент Ольга Сергеевна Орлова.Многие поколения выпускников факультета русского языка и литературы помнят Ольгу Сергеевну как талантливого преподавателя современного русского литературного языка, пытливого исследователя народной речи, знатока и любителя русской поэзии, энергичного, принципиального, заботливого декана.«Мама Оля» – так за глаза называли своего декана студенты литфака 70-80-х годов.***16 июня на 91-м году жизни скончался кандидат медицинских наук, отличник здравоохранения РФ, старейший патологоанатом Рязанской области, многолетний руководитель региональной Федерации хоккея с мячом Виктор Яковлевич Левитин.«Мы искренне скорбим вместе с вами и разделяем горечь тяжелой утраты», - говорилось в некрологе министерства здравоохранения.***В июне 2020 года после долгой болезни скончался бывший вице-губернатор Рязанской области Николай Мужихов. Похоронили его 13 июня на Скорбященском кладбище Рязани.Трудовой путь Мужихов начал на Рязанском нефтеперерабатывающем заводе, затем работал в администрации города. В 2003 году при губернаторе Вячеславе Любимове стал вице-губернатором.***19 июня на 70-м году жизни скончался известный рязанский художник Василий Иванович Николаев.Заслуженный художник России Василий Иванович Николаев родился 2 февраля 1951 года в Киеве, но всю свою жизнь он связал с Рязанью. Учился, а потом преподавал в Рязанском художественном училище им. Вагнера.Его произведения представлены в российских и зарубежных музеях, частных собраниях Австрии, Англии, Германии, России и Франции.***В ночь на 1 июля в ДТП под Рязанью погиб первый заместитель АО «Рязанский радиозавод» Алексей Сергеевич Широков.«Вся жизнь Алексея Сергеевича – яркий пример беззаветного служения избранному делу, верности своим идеалам и убеждениям. Его активность, предприимчивость и целеустремленность были примером для каждого, кто его знал», - говорилось в некрологе.***4 сентября 2020 года ушла из жизни актриса Театра на Соборной, Почетный работник культуры и искусства Рязанской области Зоя Пятницкая.«Зоя Викторовна была уникальной многосторонней личностью. Актриса, художник, поэт. Изданы сборники ее стихов, прошла персональная художественная выставка. Театр скорбит по безвременно ушедшей от нас Зое Викторовне Пятницкой, актрисе, прекрасному человеку, красивой женщине», - говорится в некрологе.В последнее время актриса тяжело болела.***В конце сентября 2020 года ушел из жизни артист хора Рязанского областного музыкального театра Игорь Александрович Корнейчук.«Боль и скорбь переполняют сердца тех, кто знал его и работал с этим добрым, порядочным, скромным, талантливым человеком. А ведь ему было всего 54 года», - говорится в некрологе.***30 сентября 2020 года скончался бывший ректор Рязанского государственного радиотехнического университета, доктор технических наук, профессор, Почетный гражданин Рязани Владимир Константинович Злобин.Коллектив администрации Рязани выразил соболезнования родным и близким покойного, понесшим тяжелую утрату.***13 октября 2020 года в Рязани скончалась доктор медицинских наук, профессор кафедры фармакологии с курсом фармации Динара Галиевна Узбекова.Динара Галиевна Узбекова родилась в Татарстане в 1933 году.В 1952 году в связи с переездом родителей в Рязань, перевелась на 2-й курс РМИ имени академика И.П. Павлова. В 1957 году окончила с отличием институт.С 2010 года являлась профессором кафедры фармакологии с курсом фармации ФДПО.Профессор РязГМУ Динара Узбекова: Я каждый день захожу в комнату покойного мужа и говорю ему «Доброе утро!»***В октябре 2020 года в Рязани ушел из жизни выдающийся ученый современности Владимир Яковлевич Гармаш.«Клиническое мышление Владимира Яковлевича, соединение с широкими теоретическими знаниями целого ряда фундаментальных наук, позволило достичь значительных успехов в области клинической медицины», - говорится в некрологе.В 2012 году профессор Гармаш внесен в энциклопедию «Лучшие люди России» как выдающийся ученый современности.***В конце октября 2020 года умер рязанский КВНщик Никита Васильев.«Сегодня ночью не стало человека, который был лицом нашей команды - Никиты Васильева», - кратко сообщили трагическую весть участники рязанской команды КВН «Сборная подъезда».«Буквально несколько дней назад у него с ребятами была очередная игра... Никита заряжал позитивом всегда и несмотря ни на что, - вспоминали о нем в профкоме РГУ.***В ноябре 2020 года умер судья Рязанского областного суда в отставке Юрий Хмелев.Согласно картотеке, Юрий Хмелев рассматривал уголовные дела и апелляции по ним вплоть до марта 2019 года. Одним из самых известных его процессов стал суд над восемью обвиняемыми в похищении богатых цыган и вымогательстве. Тогда, в 2014 году, коллегия присяжных заседателей оправдала всю группу, и приговор был вынесен оправдательный.***В ноябре на 70-м году жизни скончался известный пианист Леонид Владимирович Великовский.«Всегда пронзительно больно, когда теряешь человека талантливого, умного и счастливого. Именно счастливого, потому что рядом с ним было именно так. И фамилия у него \\"великая\\", потому что Леонид Великовский», - написал тогда рязанский фотограф Валентин Евкин.По предварительным данным, Великовский скончался от осложнений из-за коронавирусной инфекции.***15 ноября 2020 года после продолжительной болезни скончался бывший руководитель управления Роспотребнадзора по Рязанской области Сергей Сафонкин.«Смерть Сергея Васильевича Сафонкина это большая утрата для органов и организаций Роспотребнадзора по Рязанской области. Коллеги и ветераны ведомства глубоко скорбят по поводу ухода из жизни и приносят свои соболезнования родным и близким. Светлая память о Сергее Васильевиче навсегда сохранится в наших сердцах», - говорится в некрологе.«Я уже старенький. Дорогу нужно давать молодым»: каким запомнился экс-глава рязанского Роспотребнадзора Сергей Сафонкин***Вечером 22 ноября 2020 года в Рязани скончался ректор государственного агротехнологического университета имени Костычева (РГАТУ) Николай Владимирович Бышов.Николай Владимирович Бышов в 1985 году с отличием окончил Рязанский сельскохозяйственный институт имени профессора Костычева.С января 1989 года приступил к работе в Рязанском государственном агротехнологическом университете.В мае 2010 года Бышова избрали ректором.Закрытый гроб и сотни людей: как в Рязани простились с ректором РГАТУ Николаем Бышовым***В конце декабря 2020 года в Рязани скончался доктор физико-математических наук, профессор, член-корреспондент Российской Академии естественных наук, академик Российский Академии естествознания, заслуженный деятель науки и образования, почетный профессор РГУ имени С.А. Eceнина Терехин Михаил Тихонович.Михаил Тихонович был руководителем известной в стране научной школы по теории дифференциальных уравнений и ее приложениям, в рамках которой ежегодно публикуется в среднем свыше 50 научных работ.Награжден медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Кроме того, рязанского математика отметили международной медалью Лейбница – одной из самых значительных наград в мире. Вручали ее в Германии.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!