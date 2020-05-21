Последнее интервью. Как одиннадцатилетний мальчишка заставил замолчать немецкий пулемет

13 февраля 2020 года… Рязань, улица Дзержинского. Обычный пасмурный день необычно теплой зимы. Эту пятиэтажку, в подъезд которой мы только что зашли, как и многие другие дома в послевоенное время, построил герой нашей публикации Георгий Васильевич Смирницкий…

Добрые и скромные супруги Смирницкие. Оба пережили детьми годы лихолетья. Оба могли погибнуть, но, пройдя через испытания, в итоге прожили счастливую жизнь.

- Тот осколок до сих пор в моей голове, вот потрогайте, - произнес Георгий Васильевич.

Но я как-то постеснялся, хотя и понимал, что, наверное, другой возможности вот так прикоснуться к Великой Отечественной войне уже не будет…

МАМА НЕ ПУСТИЛА И СПАСЛА ЖИЗНЬ

Имя, данное ему при рождении, - Георгий Митрофанович Попов. Но в паспорте записано Георгий Васильевич Смирницкий (1933 г. р.), да и знают нашего героя именно под этой фамилией.

Как и для всех советских людей, война для него началась утром 22 июня 1941 года. Это было в Воронеже. В считанные дни из магазинов исчезли продукты и предметы первой необходимости. Осенью на город упали бомбы, а к концу сорок первого он стал прифронтовым. Успешный исход битвы под Москвой укрепил в людях веру в благополучный исход войны, но оказалось, что все самое страшное для жителей Воронежа еще впереди...

- Отца в начале войны эвакуировали вместе с заводом, мы с мамой и старшим братом Женей (1930 г. р.) остались в городе, - рассказывает Георгий Васильевич. - Поначалу отец часто писал, но затем письма приходить перестали.

Летом сорок второго война по-настоящему ворвалась в Воронеж. Особенно всем памятен налет 13 июня. В тот день в бывшем городском саду пионеров от бомб, сброшенных фашистами, погибло более трехсот детей (!). Руководство города решило провести детский праздник: обещали концерты, развлечения, угощения, а обернулось все трагедией. Одна из бомб упала прямо на ряды детей, смотревших выступление. Сигнала воздушной тревоги почему-то не было...

- Меня - первоклассника - мама не отпустила на праздник, и я остался жив, - констатирует наш герой.

А уже в начале июля немцы захватили западную часть Воронежа…

- Мы с мамой и братом оказались на оккупированной врагом территории. Без вещей и еды нас погнали на запад - на Украину. При малейшем сопротивлении людей расстреливали. Остановились в Кировоградской области (село Новый Стародуб). Нас расселили по домам и обязали работать на «великую Германию». Зимой всю семью свалил свирепствовавший тогда тиф. Благодаря стараниям мамы нам с братом удалось победить болезнь, а вот сама она не смогла поправиться... На улице было холодно, а нам с братом даже нечего было надеть, чтобы проводить маму в последний путь… Потом были скитания в поисках куска хлеба, не покидавшее ни на секунду чувство голода. Когда меня скрутил приступ малярии, и я оказался в госпитале - в первый раз наелся. Здесь, при госпитале, мы и остались с братом.

ИЗ ПОПОВА В СМИРНИЦКОГО

После освобождения Украины войсками РККА братья Георгий и Евгений просились на фронт, но их, конечно, не взяли. Определили в детдом. Правда, и там они ненадолго задержались.

- Приехали военные, чтобы набрать воспитанников в музыкальный взвод, - продолжает рассказ Георгий Васильевич. - Проверили слух и спросили, на каком инструменте хотел бы играть, я ответил: «Мне бы барабан».

Наш музвзвод располагался неподалеку от казарм офицерских курсов. Я сдружился с веселым офицером по имени Виталий и попросил его забрать меня... Перед отъездом тот ответил: «Вот что, будешь моим братом , по имени Георгий , коль уж ты Жора, а по фамилии Смирницкий. Запомнил? Перехитрим начальство, а?»

Так Георгий Митрофанович Попов в одночасье и стал Георгием Васильевичем Смирницким. Родной брат Женя тоже нашел способ, как попасть на фронт. Пути их разошлись, но, к счастью, не навсегда.

Удостоверение сына полка.

- Меня взяли воспитанником 1129-го полка 337-й Лубенской Краснознаменной орденов Суворова и Богдана Хмельницкого стрелковой дивизии. Наш боевой путь протянулся через всю правобережную Украину, Молдавию, Румынию, Венгрию и Австрию. Был ранен, лечился во фронтовом госпитале - осколки того ранения до сих пор ношу в своей голове. Случилось это так: моему товарищу Славке - такому же юному воспитаннику полка - приказали уничтожить огневую точку. Я вызвался идти с ним. Славка погиб, а мне все же удалось бросить гранату - пулемет замолчал. За уничтожение огневой точки противника в группе бойцов был представлен к высокой награде - ордену Славы III степени.

Из наградного листа:

«В бою 3 декабря 1944 года у высоты 308, что северо-восточнее города Мишкольц, младший сержант Смирницкий проявил себя бесстрашным и отважным воином. На правом фланге 2-й стрелковой роты вражеский пулемет мешал дальнейшему продвижению вперед. Тринадцатилетний воин (на самом деле Смирницкому было только одиннадцать - Ред.), младший сержант Смирницкий, взяв с собой две гранаты и автомат, ползком отправился на уничтожение вражеского пулемета. Удачно брошенной гранатой вражеский пулемет и его расчет были уничтожены. Возвращаясь в расположение роты, младший сержант Смирницкий был ранен. Ходатайствую о награждении младшего сержанта Смирницкого орденом Славы III степени».

В ДВУХ КЛАССАХ ПО ДВА ГОДА

Войну наш герой окончил в Австрии. Осенью 1945 года со своим «новым братом» вернулся в СССР. Офицера Виталия Смирницкого направили на курсы повышения квалификации, а Георгия устроили в духовой оркестр - играл на барабанах всех видов. Пытались устроить и в Суворовское училище, но безуспешно, так как у нашего героя не было никаких знаний - в школе он практически не учился.

- В 1946 году вернулся в Воронеж к отцу - тот был женат уже на другой женщине, - делится Георгий Смирницкий. - Пошел в школу - сразу в пятый класс. Учеба давалось тяжело, поэтому программы 5-го и 6-го класса осваивал по два года. Но ничего! Потом стало легче. После школы я в 1952 году поступил в Воронежский инженерно-строительный институт.

1946 год. Георгий Смирницкий на пороге отчего дома в Воронеже.

Там Георгий Васильевич познакомился со своей будущей супругой Юлией Константиновной Ивановой. В 1957 году после окончания вуза по направлению прибыл в Рязань, чтобы строить заводские корпуса, объекты инфраструктуры и, конечно, жилые дома!

За время работы по военной теме мне приходилось много общаться и с ветеранами, и с детьми войны. Но этот разговор был каким-то особенным, более теплым что ли… Георгий Васильевич воевал, забросал гранатами немецкий пулемет, но не было в нем ни капли суровости и жестокости. Может, оттого, что все эти испытания выпали на детские годы, а потом была большая любовь, дружная семья и интересная работа. В памяти он останется заботливым и теплым человеком.

9 мая 2020 года Георгий Васильевич Смирницкий принимал гостей, а потом сказал супруге, что приближается его срок… И он ушел… Ушел вслед за остальными бойцами 1129-го полка 337-й Лубенской Краснознаменной орденов Суворова и Богдана Хмельницкого стрелковой дивизии. Мальчишка - сын полка - побежал догонять своих старших товарищей…

P.S. Георгия Васильевича Смирницкого не стало 13 мая 2020 года, спустя ровно три месяца после нашего разговора. Редакция «Комсомольской правды» выражает глубокие соболезнования супруге Георгия Васильевича Смирницкого Юлии Константиновне, его сыновьям и всем родственникам.

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