2020-05-04T11:07:15+03:00
Победа

1941-1945: По инициативе «Комсомольской правды» рассекречены документы рязанского фильтрационного лагеря

В годы войны и послевоенное время эта тема обросла множеством мифов, которые развевают подлинные документы
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Нынешний юбилей Великой Победы, конечно, большинству россиян представлялся не таким… Но России, как и всему миру, сегодня брошен новый вызов. Вирусная инфекция, десятками тысяч на всех континентах выкашивает население, не делая различий между богатыми и бедными, между европейцами и азиатами.

Однако в этой борьбе за наше здоровье и наши жизни, мы все равно не имеем права забывать о нашем священном долге – хранить память о героях и сражениях Великой Отечественной войны. По инициативе «Комсомольской правды», активно восстанавливающей хронологию и детали событий 1941-1945 годов в Рязанской области, в канун 75-летия Великой Победы были рассекречены некоторые документы, касающиеся спецлагеря НКВД №178.

Известно, что в лагере содержались не только военнопленные немцы и их союзники, но также проходили фильтрацию интернированные поляки и красноармейцы.

Исторические документы дадут нам возможность более детально взглянуть на то, за что сюда попадали люди, а также понять – так ли безжалостна была советская судебная система.

Первую публикацию читайте на нашем сайте в четверг, 7 мая, а также в газете «Комсомольская правда – «толстушка».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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