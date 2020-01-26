12 интересных фактов о хирурге Алле Левушкиной, которые вы могли не знать

23 января ушла из жизни старейший практикующий хирург-проктолог Алла Левушкина. Проститься с ней пришли несколько десятков рязанцев. Похоронили Аллу Ильиничну рядом с могилой родного брата. «Комсомолка» вспомнила важнейшие моменты из биографии легендарного хирурга и сделала подборку наиболее интересных и мало известных фактов.

РОЖДЕНИЕ

Алла Ильинична родилась 5 мая 1927 года в Рязани. По другим данным, место ее рождения — город Солигалич Костромской области. Выросла в мещерских лесах. Отец был лесоводом, лесничим, мама – учительницей.

БРАТЬЯ

Родной старший брат Аллы Левушкиной – Анатолий Левушкин, известный советский и российский поэт. Родился в 1922 году, но на фронт не попал из-за туберкулеза колена. Большую часть жизни прожил в Архангельске. В своих стихах воспевал красоту Севера и Мещеры. Перед смертью завещал похоронить его на Скорбященском кладбище в Рязани. Умер в 2001 году.

Двоюродный брат - Владимир Дементьев, участник Великой Отечественной войны. Во время операции под Курской был тяжело ранен. Войну закончил в Берлине.

ВЕРЕСАЕВ

Решающую роль в жизни Аллы Левушкиной сыграл писатель Викентий Вересаев. Благодаря его произведению «Записки врача» решила связать жизнь с медициной. Хотя с самого детства мечтала о геологии. «Замечательная книга», — отзывалась о книге Алла Ильинична.

ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ И ТАЗИК ПОД НОГИ

Первым учителем Аллы Левушкиной стал знаменитый советский хирург, академик, ученый, позже – министр здравоохранения СССР Борис Петровский.

Однажды он обратил внимание на маленькую студентку и взял ее в ассистенты.

«Я так обрадовалась! Забралась тут же на скамейку и давай помогать. Я маленькая, со своим ростом не доставала толком до операционного стола, чтобы все видеть и правильно работать, приходилось вставать на скамеечку, подставку», — вспоминала Алла Ильинична в одном из интервью.

К слову, всю жизнь хирург так и работала на специальной подставке. А однажды условий таких не было, хрупкой маленькой женщине пришлось вставать на таз.

Из архива Аллы Левушкиной.

ПЕРВЫЙ ХИРУРГ-ПРОКТОЛОГ

В 1960 году Алла Ильинична Левушкина стала первым врачом-проктологом Рязани. Через некоторое время к ней на подмогу из Челябинска приехал Анатолий Хубезов. Именно с ни они создали отделение проктологии в рязанской ОКБ на 40 коек.

Кстати, Анатолий Хубезов – отец Дмитрия Хубезова, также ставшего хирургом-проктологом. Ныне Дмитрий Анатольевич – главный врач ОКБ.

ВРАЧЕБНЫЕ ОШИБКИ

Несмотря на то, что все СМИ пишут о нулевой смертности после операций, которые провела Левушкина, сама Алла Ильинична так не считала.

«Это ложь, я не хирург с нулевой смертностью. Если человек взялся за нож, у него будет смертность», — говорила врач.

Еще до прихода в больницу №11 Алла Левушкина насчитала 18 операций, после которых умирали люди. Были разбирательства, конференции, которые ее оправдывали.

«Но главное, я знаю свои ошибки. Каждый хирург делает ошибки, которые когда-то бывают непростительными. Я настолько больная делаюсь после этого. Я честно говорила родственникам умерших людей, что это я виновата. Меня коллеги отговаривали, говорили, что они в суд могут подать, но никто не подавал. Не знаю, почему», — разводила руки хирург.

РЫНКИ

Все рынки Алла Левушкина старалась обходить стороной, потому что из торговцев попадались благодарные пациенты. Все они насыпали врачу полные сумки овощей и наотрез отказывались брать деньги.

Из архива Аллы Левушкиной.

РЕЛИГИЯ

Алла Ильинична была диким воинствующим атеистом. Так она сама говорила о себе. Мама у нее была очень верующим человеком, поэтому в семье нередко случались скандалы.

«Как пост какой, так скандал дома, — вспоминала Левушкина. — Отец говорил, не трогай мать».

Потом мама познакомила ее с отцом Петром (ныне бывший настоятель храма Александра Невского).

«Два года мы с ним дискутировали, а он тихо-спокойно мне все объяснял. Я ведь очень серьезно увлекалась философией, такие вопросы каверзные ему задавала… Когда поняла, что именно Христос - абсолютная истина, то стала верующей.

ДТП

Однажды, работая в санитарной авиации, по дороге в аэропорт Алла Левушкина попала в серьезную аварию. Машина, на которой ехала бригада медиков, вылетела в кювет и перевернулась. Хирург сломала руку. По ее словам, локоть вышел с другой стороны, но она сама его вправила, и только тогда выбралась из искореженной машины. После этого долго лечилась.

1 МИЛЛИОН РУБЛЕЙ

В 2014 году Алла Левушкина получила врачебную премию «Признание» в номинации «За верность профессии». Кроме статуэтки и грамоты старейшему хирургу вручили 1 млн рублей. Часть денег – 400 тысяч рублей – она раздала родственникам, в том числе и родным своего духовника. Оставшиеся деньги положила на книжку.

МЕЧТА

Главной мечтой Аллы Ильиничны Левушкиной было построить приют для бездомных животных. У нее самой жили больше десяти кошек и собаки. Всех она их подбирала на улице, лечила и оставляла у себя.

«Я породистых не беру, их и без меня все возьмут, а вот дворняг жалко, — говорила врач. — Была у меня собака Каштанка, да пришлось отдать, кошек кусать начала».

СЕМЬЯ

У Аллы Ильиничны не было детей, замуж она так и не вышла. Как она сама говорила, так сложилось. Но остались многочисленные родственники, племянники.

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