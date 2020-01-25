2020-01-25T14:12:31+03:00
Общество

Не будет ее хватать: в Рязани простились с легендарным хирургом Аллой Левушкиной

Алла Ильинична скончалась на 93-м году жизни. Похоронили ее на Скорбященском кладбище
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Проститься с Аллой Ильиничной пришли несколько десятков людей.Проститься с Аллой Ильиничной пришли несколько десятков людей.
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25 января в рязанской больнице №11 попрощались с легендарным хирургом-проктологом Аллой Левушкиной. Отдать дань памяти пришли десятки рязанцев. Многие, к сожалению, так и не успели. Бежали под январским дождем с розами в главный корпус больницы, но тело Аллы Ильиничны к тому времени уже вывезли в храм для отпевания.

Алла Левушкина была верна медицине до последних дней.

Алла Левушкина была верна медицине до последних дней.

— Смерть любого человека всегда трагедия, а смерть человека, который сам спас тысячи жизней, еще большая трагедия, — сказал в прощальной речи министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий. — Всей жизнью Аллы Ильиничны были хирургия, семья и друзья. Память о ней всегда будет жить в наших сердцах.

Фото: КП-Рязань.

Фото: КП-Рязань.

Похоронили Аллу Левушкину на Скорбященском кладбище, рядом с могилой ее родного старшего брата.

— Какая же она маленькая, что при жизни, что сейчас, — плачет одна из женщин, — пришедшая проститься с легендарным хирургом. — Не будет хватать ни ее знаний, ни ее озорства в профессиональном смысле. Мировая бабушка была.

Фото: КП-Рязань.

Фото: КП-Рязань.

Напомним, хирург-проктолог Алла Левушкина умерла 23 января на 93-м году жизни. В последние годы она работала в поликлинике больницы №11, а всего в здравоохранении – более 67 лет. В 2014 году ей вручили врачебную премию «Призвание» в номинации «За верность профессии».

Фото: КП-Рязань.

Фото: КП-Рязань.

Фото: КП-Рязань.

Фото: КП-Рязань.

В ближайшее время мы расскажем вам о малоизвестных и ключевых фактах из биографии Аллы Ильиничны Левушкиной.

Известного рязанского хирурга проводили в последний путь.

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К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы были знакомы с Аллой Ильиничной, были ее пациентом и вам есть что рассказать об этом легендарном специалисте, то сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

ИСТОЧНИК KP.RU

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