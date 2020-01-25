Не будет ее хватать: в Рязани простились с легендарным хирургом Аллой Левушкиной

25 января в рязанской больнице №11 попрощались с легендарным хирургом-проктологом Аллой Левушкиной. Отдать дань памяти пришли десятки рязанцев. Многие, к сожалению, так и не успели. Бежали под январским дождем с розами в главный корпус больницы, но тело Аллы Ильиничны к тому времени уже вывезли в храм для отпевания.

Алла Левушкина была верна медицине до последних дней.

— Смерть любого человека всегда трагедия, а смерть человека, который сам спас тысячи жизней, еще большая трагедия, — сказал в прощальной речи министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий. — Всей жизнью Аллы Ильиничны были хирургия, семья и друзья. Память о ней всегда будет жить в наших сердцах.

Фото: КП-Рязань.

Похоронили Аллу Левушкину на Скорбященском кладбище, рядом с могилой ее родного старшего брата.

— Какая же она маленькая, что при жизни, что сейчас, — плачет одна из женщин, — пришедшая проститься с легендарным хирургом. — Не будет хватать ни ее знаний, ни ее озорства в профессиональном смысле. Мировая бабушка была.

Фото: КП-Рязань.

Напомним, хирург-проктолог Алла Левушкина умерла 23 января на 93-м году жизни. В последние годы она работала в поликлинике больницы №11, а всего в здравоохранении – более 67 лет. В 2014 году ей вручили врачебную премию «Призвание» в номинации «За верность профессии».

Фото: КП-Рязань.

Фото: КП-Рязань.

В ближайшее время мы расскажем вам о малоизвестных и ключевых фактах из биографии Аллы Ильиничны Левушкиной.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ryazan.kp.ru/video/embed/756834" frameborder="0"></iframe> Известного рязанского хирурга проводили в последний путь.

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