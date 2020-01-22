Ушла из жизни рязанская схимонахиня Херувима

22 Янв. 2020 2020-01-22T08:44:07+03:00

Матушка скончалась в день Святого Богоявления. Отпевали ее в Казанском женском монастыре

Изменить размер текста: A A

19 января на 85-м году жизни скончалась схимонахиня Херувима (Соколина), сообщает пресс-служба рязанской епархии.

Родилась Херувима 30 июля 1935 года в селе Питим Тамбовской области. Матушке не было еще 20 лет, когда она приняла монашеский постриг, который совершил архимандрит Серафим.

Несколько лет спустя молодая монахиня приехала к своему духовному наставнику в Рязань и по его благословению осталась жить в доме отца Серафима, где в начале 60-х годов прошлого века образовалась небольшая монашеская община.

Многое пережили подвижники в годы богоборчества, но посчастливилось им застать времена, когда открылись храмы и монастыри. Время брало свое и одна за другой стали уходить из жизни насельницы маленькой монашеской общины. Вечером 19 января в день Святого Богоявления, не стало и схимонахини Херувимы. Схимница была удостоена отойти ко Господу в такой великий праздник.

Отпели схимонахиню Херувиму в Казанском женском монастыре.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Умер старейший священник Рязанской епархии

Отец Михаил (Крестов) был младшим сыном священномученика Петра Крестова (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (4912) 95-78-87

Почта: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции»

Или пишите нам «ВКонтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU