2020-01-22T08:44:07+03:00
Общество

Ушла из жизни рязанская схимонахиня Херувима

Матушка скончалась в день Святого Богоявления. Отпевали ее в Казанском женском монастыре
Александр РАДЫГИН
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Фото: рязанская епархия.Фото: рязанская епархия.
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19 января на 85-м году жизни скончалась схимонахиня Херувима (Соколина), сообщает пресс-служба рязанской епархии.

Родилась Херувима 30 июля 1935 года в селе Питим Тамбовской области. Матушке не было еще 20 лет, когда она приняла монашеский постриг, который совершил архимандрит Серафим.

Несколько лет спустя молодая монахиня приехала к своему духовному наставнику в Рязань и по его благословению осталась жить в доме отца Серафима, где в начале 60-х годов прошлого века образовалась небольшая монашеская община.

Многое пережили подвижники в годы богоборчества, но посчастливилось им застать времена, когда открылись храмы и монастыри. Время брало свое и одна за другой стали уходить из жизни насельницы маленькой монашеской общины. Вечером 19 января в день Святого Богоявления, не стало и схимонахини Херувимы. Схимница была удостоена отойти ко Господу в такой великий праздник.

Отпели схимонахиню Херувиму в Казанском женском монастыре.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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