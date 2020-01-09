Умер старейший священник Рязанской епархии

9 Янв. 2020 2020-01-09T13:51:47+03:00

Прощание с отцом Михаилом (Крестовым) пройдет в Никольском храме. Он был младшим сыном священномученика Петра Крестова

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Поздно вечером 8 января ушел из жизни старейший священнослужитель Рязанской епархии протоиерей Михаил Крестов. Батюшка скончался на 95-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба епархии.

Отпевание и прощание с отцом Михаилом пройдет 11 января в Никольском храме Рязани по адресу: улица Чкалова, 33а. Начало в 11:00.

ДОСЬЕ «КП»

Михаила Петровича Крестова рукоположил в сан иерея митрополит Рязанский и Касимовский Симон. Произошло это в 1995 году. В то время батюшке было 70 лет.

С 1995 года по 2001 год он был настоятелем Иверского храма села Муратово. Его стараниями и трудами неравнодушных мирян в 2000 году митрополит Симон совершил великое освящение Успенского храма в селе Мосолово, и в этом же храме отец Михаил стал настоятелем.

В 2002 году батюшку назначили почетным настоятелем Успенского храма.

Последние годы он проживал в Рязани.

Михаил Крестов являлся младшим сыном священномученика Петра Крестова.

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ИСТОЧНИК KP.RU