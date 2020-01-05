5 Янв. 2020 2020-01-05T17:57:35+03:00

Александру Базияну не было еще и пятидесяти лет

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В воскресенье, 5 января, на 50-м году жизни скоропостижно скончался президент Рязанской федерации стрельбы из лука Александр Базиян.

Информация об этом вечером воскресного дня появилась на официальной странице федерации. Александр Игоревич последние 15 лет активно занимался развитием спорта в нашем регионе. С 2009 года возглавлял региональную федерацию стрельбы из лука. С 2014 по 2017 годы являлся членом коллегии министерства молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области.

За время руководства федерацией стараниями Александра Игоревича в Рязани были проведены крупнейшие всероссийские соревнования, в том числе чемпионат и первенство России.

Редакция «Комсомольской правды» выражает соболезнования родным и близким Александра Игоревича.

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ИСТОЧНИК KP.RU