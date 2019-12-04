Ушел из жизни известный рязанский математик, ученый Александр Дмитриев

СЕГОДНЯ 05:50 2019-12-04T06:07:48+03:00

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Ушел из жизни известный рязанский математик, кандидат физико-математических наук, доцент Александр Петрович Дмитриев. Коллектив РГУ имени Есенина выражает глубокие соболезнования родным и близким Александра Петровича. Светлая память этому замечательному человеку.

ДОСЬЕ «КП»

Александр Петрович Дмитриев родился в 1951 году.

В 1972 году окончил физико-математический факультет РГПИ, аспирантуру при кафедре математического анализа в 1977 году.

За время работы на кафедре математического анализа Дмитриев читал лекции и проводил практические занятия по введению в анализ, дифференциальному и интегральному исчислению функций одной и многих переменных, числовым и функциональным рядам, теории вероятностей и математической статистике, теории дифференциальных уравнений, теории множеств. Кроме того, читал лекции по курсу «Высшая математика», «Математика» не только на физико-математическом факультете, но и на факультете иностранных языков.

В рамках научной работы Александр Дмитриев, кандидат физико-математических наук (1981), доцент (1985), занимался проблемами бифуркаций периодических решений дифференциальных уравнений. Им опубликовано 48 научных и учебно-методических работ.

В 1990 году по инициативе заведующего кафедрой Александра Петровича, была открыта очно-заочная школа юных математиков для одаренных учащихся 8-11 классов сельских районов с отделением для города Рязани. Первый год он вел занятия один на базе школы №39 в каникулы по 120-часовой годовой программе лекционно-практических занятий, сообщается на сайте научной библиотеки РГУ имени Есенина.

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