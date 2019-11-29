Ушел из жизни известный рязанский филолог Борис Орлов

СЕГОДНЯ 17:50 2019-11-29T17:55:11+03:00

Преподаватель и ученый долгие годы трудился на кафедре литературы литфака педагогического института

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28 ноября на 96-ом году жизни скончался известный рязанский филолог, участник Великой Отечественной войны Борис Андреевич Орлов, сообщает «НГ-Рязань».

СПРАВКА «КП»

Борис Андреевич Орлов родился 9 декабря 1923 года, доцент кафедры литературы литфака Рязанского педагогического института, кандидат педагогических наук.

Борис Орлов читал лекции по методике написания школьных сочинений на Всесоюзном радио бывшего СССР, настолько востребованной оказалась тема его диссертации, защищенная им в 70-е годы прошлого столетия.

Автор пособия «Как писать сочинение по литературе. Пособие для учащихся», вышедшего тиражом в 50 тысяч экземпляров во всесоюзном издательстве «Просвещение» в 1977 году.

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ИСТОЧНИК KP.RU