2019-11-19T16:29:18+03:00
Общество

Ушел из жизни экс-помощник министра лесного хозяйства РСФСР

Заслуженный лесовод России Дмитрий Гиряев, проработавший в Рязанской области около 30 лет, скончался на 94 году жизни
Яков РЫКОВ
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Фото: минприроды Рязанской области.Фото: минприроды Рязанской области.
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Скончался заслуженный лесовод России и ветеран Великой Отечественной войны Дмитрий Минаевич Гиряев. Коллектив регионального минприроды выразил соболезнования родным и близким покойного.

«Уход из жизни Дмитрия Гиряева – тяжелая утрата для лесного хозяйства. В памяти коллег, друзей, родных он навсегда останется прекрасным специалистом, талантливым руководителем, добрым, отзывчивым человеком», — говорится в словах соболезнования.

ДОСЬЕ «КП»

Дмитрий Минаевич Гиряев родился 15 января 1926 в селе Желанном Шацкого района. В июне 1941 года, после мобилизации на фронт отца, пошел работать в Подгорновское лесничество Шацкого лесхоза. Сначала рабочим, а в октябре 1942 года – лесником.

В 1943 году был призван на военную службу в Советскую армию.

Демобилизовавшись из армии, назначен лесником обхода № 1 Подгорновского лесничества, а позже и объездчиком того же Шацкого лесхоза.

С 1954 года на протяжении девяти лет работал в должности директора Криушинского лесхоза, в феврале 1964 года был избран председателем Клепиковского райисполкома, а еще через четыре года назначен начальником Рязанского областного управления лесного хозяйства.

В 1969 году был рекомендован на должность начальника управления руководящих кадров Минлесхоза РСФСР.

В феврале 1987 года вышел на Республиканскую персональную пенсию, назначен помощником министра лесного хозяйства РСФСР, в должности которого трудился до февраля 1998 года.

В числе государственных наград Дмитрий Гиряев имел два ордена «Знак Почета», медаль «За участие в Великой Отечественной войне», медаль «За отвагу на пожаре» и другие.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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