Скончался главный врач медицинской санитарной части АО «ГРПЗ»

СЕГОДНЯ 05:41 2019-10-30T05:41:31+03:00

Руководство и коллектив предприятия выражают глубокие соболезнования родным и близким Андрея Карпова

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24 октября ушел из жизни главный врач медицинской санитарной части АО «ГРПЗ» Андрей Карпов. Руководство предприятия и коллектив выражают глубокие соболезнования родным и близким покойного.

«Андрея Владимировича отличали высокий профессионализм, незаурядные организаторские качества, ответственность, преданность делу, чуткое и внимательное отношение к пациентам и сотрудникам. Среди коллег он пользовался большим авторитетом», — говорится в сообщении.

Напомним, 26 мая 2019 года ушел из жизни бывший директор приборного завода Александр Николаевич Червяков (подробнее).

ДОСЬЕ «КП»

Андрей Владимирович Карпов родился 13 января 1964 года.

Окончил Рязанский медицинский институт. Всю жизнь он посвятил врачебному делу. Долгие годы работал на Городской станции скорой медицинской помощи.

В 2013 году возглавил медицинскую санитарную часть Государственного Рязанского приборного завода.

За заслуги в области здравоохранения Андрей Владимирович награжден медалью «За содействие донорскому движению», благодарностью и Почетной грамотой министерства здравоохранения Российской Федерации. Отмечен региональными и корпоративными наградами.

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ИСТОЧНИК KP.RU