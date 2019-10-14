Умер основатель инженерно-экономического факультета РГРТУ Юрий Солдак

СЕГОДНЯ 20:09 2019-10-14T20:16:29+03:00

Гражданская панихида пройдет в ближайший вторник у центрального входа университета

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13 октября ушел из жизни основатель инженерно-экономического факультета Рязанского радиотехнического университета Солдак Юрий Максимович, сообщается в группе «Деканат-ИЭФ РГРТУ».

Доктор экономических наук, профессор, Заслуженный работник Высшей школы России скончался после непродолжительной болезни.

Гражданская панихида состоится 15 октября в 10:30 у центрального входа РГРТУ.

Досье «КП»

Солдак Юрий Максимович окончил Рязанский радиотехнический институт в 1965 году.

В 1972 году получил степень кандидата экономических наук, а в 1991 году - доктора экономических наук.

C 1978 по 2011 годы заведовал кафедрой ЭМОП (Экономики, менеджмента и организации производства).

С 2011 года и до конца жизни являлся профессором кафедры ГМКУ (Государственное, муниципальное и корпоративное управление».

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ИСТОЧНИК KP.RU