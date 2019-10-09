Скончалась преподаватель Рязанского государственного университета

СЕГОДНЯ 20:49 2019-10-09T20:49:01+03:00

Когда и где будут прощаться с Еленой Видовой, сообщат позже. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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9 октября скончалась Елена Видова - старший преподаватель кафедры иностранных языков РГУ имени Сергея Есенина. Об этом корреспонденту «Комсомолки» сообщили в пресс-службе университета.

Елена Видова учила студентов английскому языку на протяжении более чем 30 лет.

Редакция «Комсомольской правды» выражает соболезнования близким, родным, коллегам и воспитанникам покойной.

ДОСЬЕ «КП»

Елена Станиславовна Видова окончила Мордовский педагогический институт по специальности «учитель английского и немецкого языков». Неоднократно повышала квалификацию и стажировалась, в том числе на кафедре иностранных и русского языков РВДДКУ имени Маргелова.

Общий педагогический стаж Елены Видовой - более 32 лет.

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