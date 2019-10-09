2019-10-09T20:49:01+03:00
Общество

Скончалась преподаватель Рязанского государственного университета

Елена Видова учила студентов английскому языку
Поделиться:
Когда и где будут прощаться с Еленой Видовой, сообщат позже.Когда и где будут прощаться с Еленой Видовой, сообщат позже.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

9 октября скончалась Елена Видова - старший преподаватель кафедры иностранных языков РГУ имени Сергея Есенина. Об этом корреспонденту «Комсомолки» сообщили в пресс-службе университета.

Елена Видова учила студентов английскому языку на протяжении более чем 30 лет.

Редакция «Комсомольской правды» выражает соболезнования близким, родным, коллегам и воспитанникам покойной.

ДОСЬЕ «КП»

Елена Станиславовна Видова окончила Мордовский педагогический институт по специальности «учитель английского и немецкого языков». Неоднократно повышала квалификацию и стажировалась, в том числе на кафедре иностранных и русского языков РВДДКУ имени Маргелова.

Общий педагогический стаж Елены Видовой - более 32 лет.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Ушла из жизни учительница рязанской школы №34

Козырева Нина Викторовна, учитель высшей квалификационной категории. Общий стаж работы по специальности – 38 лет (подробнее)

Ушла из жизни судья Октябрьского районного суда в отставке

Анфиса Чикина проработала судьей более 30 лет, в том числе исполняла обязанности председателя райсуда (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24