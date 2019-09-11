2019-09-11T09:19:04+03:00
Общество

Ушла из жизни судья Октябрьского районного суда в отставке

Анфиса Чикина проработала судьей более 30 лет, в том числе исполняла обязанности председателя райсуда
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Ушла из жизни Заслуженный юрист Российской Федерации, судья Октябрьского районного суда Рязани в почетной отставке Чикина Анфиса Ивановна.Ушла из жизни Заслуженный юрист Российской Федерации, судья Октябрьского районного суда Рязани в почетной отставке Чикина Анфиса Ивановна.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Ушла из жизни Заслуженный юрист Российской Федерации, судья Октябрьского районного суда Рязани в почетной отставке Чикина Анфиса Ивановна. Коллектив Рязанского областного суда скорбит по поводу смерти Анфисы Ивановны и выражает искреннее соболезнование ее родным и близким.

Анфиса Чикина была избрана судьей Октябрьского районного народного суда Рязани в апреле 1969 года, и проработала в должности 33 года. В 1993 году ее назначили заместителем председателя Октябрьского районного суда.

В 1999-2000 годы Анфиса Ивановна исполняла обязанности председателя суда.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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