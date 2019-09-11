Ушла из жизни судья Октябрьского районного суда в отставке
Ушла из жизни Заслуженный юрист Российской Федерации, судья Октябрьского районного суда Рязани в почетной отставке Чикина Анфиса Ивановна. Коллектив Рязанского областного суда скорбит по поводу смерти Анфисы Ивановны и выражает искреннее соболезнование ее родным и близким.
Анфиса Чикина была избрана судьей Октябрьского районного народного суда Рязани в апреле 1969 года, и проработала в должности 33 года. В 1993 году ее назначили заместителем председателя Октябрьского районного суда.
В 1999-2000 годы Анфиса Ивановна исполняла обязанности председателя суда.
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ИСТОЧНИК KP.RU