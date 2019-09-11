Ушла из жизни судья Октябрьского районного суда в отставке

СЕГОДНЯ 09:19 2019-09-11T09:19:04+03:00

Ушла из жизни Заслуженный юрист Российской Федерации, судья Октябрьского районного суда Рязани в почетной отставке Чикина Анфиса Ивановна. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Анфиса Чикина проработала судьей более 30 лет, в том числе исполняла обязанности председателя райсуда

Изменить размер текста: A A

Ушла из жизни Заслуженный юрист Российской Федерации, судья Октябрьского районного суда Рязани в почетной отставке Чикина Анфиса Ивановна. Коллектив Рязанского областного суда скорбит по поводу смерти Анфисы Ивановны и выражает искреннее соболезнование ее родным и близким.

Анфиса Чикина была избрана судьей Октябрьского районного народного суда Рязани в апреле 1969 года, и проработала в должности 33 года. В 1993 году ее назначили заместителем председателя Октябрьского районного суда.

В 1999-2000 годы Анфиса Ивановна исполняла обязанности председателя суда.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Скончалась бывшая учительница рязанской школы №50 Анна Головкина

Анна Никифоровна более 60 лет учила детей начальных классов (подробнее).

Ушел из жизни известный рязанский бард Сергей Колотов

Музыкант был лауреатом многочисленных фестивалей авторской песни, в том числе «2-й канал», «Чимган», «Платформа» (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU