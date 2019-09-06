2019-09-06T09:08:22+03:00
Общество

Ушел из жизни известный рязанский бард Сергей Колотов

Музыкант был лауреатом многочисленных фестивалей авторской песни, в том числе «2-й канал», «Чимган», «Платформа»
Поделиться:
Фото: страница Сергея Колотова в "Одноклассниках".Фото: страница Сергея Колотова в "Одноклассниках".
Изменить размер текста:

1 сентября на 53-м году жизни скончался известный рязанский бард, музыкант и исполнитель Сергей Колотов. Соболезнования родным и близким по поводу безвременной кончины выразило управление культуры администрации Рязани.

Отпевание музыканта прошло в Казанской церкви, похоронили на Рыбновском кладбище.

Досье «КП»

Сергей Викторович Колотов родился 4 ноября 1963 года в Узбекистане. В перестроечные времена переехал в Рязанскую область – жил в Старожилове и Рыбном.

Лауреат многочисленных фестивалей авторской песни, в том числе «2-й канал», «Чимган», «Платформа».

Последние годы являлся директором фестиваля авторской песни и поэзии «Есенинские струны».

Сергей Колотов - "О, не лети так жизнь!".Песня на стихи Леонида Филатова.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Скончалась бывшая учительница рязанской школы №50 Анна Головкина

Анна Никифоровна более 60 лет учила детей начальных классов (подробнее).

Ушел из жизни бывший директор рязанского завода «Торфмаш»

Анатолий Абрамов более 20 лет возглавлял предприятие. Свои соболезнования уже выразила администрация города (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Скончалась бывшая учительница рязанской школы №50 Анна Головкина
В Рязани установили оптимальные тарифы за проезд в городском транспорте
ЦПКиО в Рязани останется без колеса обозрения
Первый телемедицинский терминал «Ростелекома» принял пациентов в Калужской области
В рязанском ЦБ рассказали о грядущих изменениях на рынке ипотеки
К 30-летию Прио-Внешторгбанк провел ребрендинг всех своих офисов
Родители учеников школы №60 вступились за директора
Рязанская почта предлагает жителям региона воспользоваться новой услугой
Начальник управления образования не посмел ослушаться вице-губернатора
Занимаясь дорогами, мы забываем про пешеходов — Беленецкий
В Рязани к «группе риска» отнесли семь рязанских школ
Приобанк снизил в Рязани ставку по ипотеке
Во время охоты на уток под Рязанью произошла трагедия
13 наркоторговцев из Рязани пойдут под суд по «тяжким» статьям
На 100 гектарах в Рыбновском районе построят вторую очередь тепличного комплекса
«Ростелеком» подвел итоги работы на фестивале «Спасская башня»
Хиты и новые песни. Леонид Агутин и Анжелика Варум споют для рязанцев
Рязанец, оставивший 24-летнего парня умирать на холоде, предстанет перед судом