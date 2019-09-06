Ушел из жизни известный рязанский бард Сергей Колотов

СЕГОДНЯ 06:07 2019-09-06T09:08:22+03:00

Музыкант был лауреатом многочисленных фестивалей авторской песни, в том числе «2-й канал», «Чимган», «Платформа»

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1 сентября на 53-м году жизни скончался известный рязанский бард, музыкант и исполнитель Сергей Колотов. Соболезнования родным и близким по поводу безвременной кончины выразило управление культуры администрации Рязани.

Отпевание музыканта прошло в Казанской церкви, похоронили на Рыбновском кладбище.

Досье «КП»

Сергей Викторович Колотов родился 4 ноября 1963 года в Узбекистане. В перестроечные времена переехал в Рязанскую область – жил в Старожилове и Рыбном.

Лауреат многочисленных фестивалей авторской песни, в том числе «2-й канал», «Чимган», «Платформа».

Последние годы являлся директором фестиваля авторской песни и поэзии «Есенинские струны».

Сергей Колотов - "О, не лети так жизнь!".Песня на стихи Леонида Филатова.

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ИСТОЧНИК KP.RU