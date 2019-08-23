2019-08-23T06:32:35+03:00
Общество

Ушел из жизни бывший директор рязанского завода «Торфмаш»

Анатолий Абрамов более 20 лет возглавлял предприятие и внес огромный вклад в развитие отечественного машиностроения
Поделиться:
Свои соболезнования родным и близким покойного выразили администрация Рязани и Рязанская торгово-промышленная палата.Свои соболезнования родным и близким покойного выразили администрация Рязани и Рязанская торгово-промышленная палата.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Ушел из жизни Заслуженный машиностроитель России, бывший генеральный директор рязанского завода «Торфмаш» Абрамов Анатолий Николаевич. Свои соболезнования родным и близким покойного выразили администрация Рязани и Рязанская торгово-промышленная палата.

Анатолий Николаевич более 20 лет возглавлял «Торфмаш» и вывел предприятие на кардинально новый уровень, внеся большой вклад в развитие отечественного строительного, дорожного и коммунального машиностроения.

Анатолий Абрамов был одним из первых членов Рязанской ТПГ, награжден орденами «Дружба народов» и «знак Почета».

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Ушла из жизни главный сыродел Рязанской области, директор одного из крупнейших молочных предприятий региона

Любовь Умнова прошла путь от мастера до руководителя. Минсельхоз принес свои соболезнования... (подробнее).

Скончался глава подразделения рязанского Роспотребнадзора

Валентин Гусев 14 лет был главным санврачом в Касимовском, Клепиковском и Пителинском районах (подробнее).

Ларец истории закрылся: скончалась старейшая рязанка, до конца дарившая краеведам свои бесценные знания

Она пережила революцию и две мировые войны, а потеряв в последней мужа – навсегда осталась одна (читать подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Рязанский суд запретил засыпать озеро Дикая утка и менять ландшафт
Рязанцам предложили выбрать удобное время для ремонта дорог
На проезде Завражнова в пятницу ограничат движение транспорта
Любимов объяснил задержку в выравнивании солотчинского моста
Молочный фестиваль у села Заокское под Рязанью состоится 14 сентября
Извращенец, «сдружившийся» с двумя подростками, предстанет перед судом
Власти еще не решили, как поступить со свалкой на «Химволокне»
Дорого, но бесплатно. Все больше людей устанавливают электрокардиостимуляторы
Любимов объяснил «лидерство» Рязанской области по онкобольным
Рязанский губернатор рассказал, как отдохнуть в Италии и сэкономить
Губернатор: Ситуация в рязанской ОДКБ поправится
Дочь рязанского губернатора будет учиться в Высшей школе экономики
Пенсионерка на Lexus устроила ДТП в центре Рязани
На одной из улиц Рязани молодые люди ограбили мужчину
Мединский пожаловался генпрокурору Чайке на затянувшуюся в Рязани стройку
Рязанцы вошли в историю ФК «Чертаново», крупно проиграв им в Кубке России
Из-за пьяного москвича две машины улетели в кювет на рязанской трассе
Отказ в застройке территории возле цирка в Рязани признали недействительным
Рязанца ограбили возле кафе на улице Есенина
Засуха и холод. Ученые выяснили, почему этим летом так мало комаров
Рязанского пса Мухтара хотят забрать жить на Кипр
Этой осенью в Рязани откроется третий ресторан KFC
Две рязанки выиграли онлайн-конкурс красоты для бабушек
В Рязани появилось 380 дополнительных мест в детских садах