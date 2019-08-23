Ушел из жизни бывший директор рязанского завода «Торфмаш»

СЕГОДНЯ 06:21 2019-08-23T06:32:35+03:00

Свои соболезнования родным и близким покойного выразили администрация Рязани и Рязанская торгово-промышленная палата. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Анатолий Абрамов более 20 лет возглавлял предприятие и внес огромный вклад в развитие отечественного машиностроения

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Ушел из жизни Заслуженный машиностроитель России, бывший генеральный директор рязанского завода «Торфмаш» Абрамов Анатолий Николаевич. Свои соболезнования родным и близким покойного выразили администрация Рязани и Рязанская торгово-промышленная палата.

Анатолий Николаевич более 20 лет возглавлял «Торфмаш» и вывел предприятие на кардинально новый уровень, внеся большой вклад в развитие отечественного строительного, дорожного и коммунального машиностроения.

Анатолий Абрамов был одним из первых членов Рязанской ТПГ, награжден орденами «Дружба народов» и «знак Почета».

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ИСТОЧНИК KP.RU