2019-08-21T05:36:09+03:00
Общество

Ушла из жизни директор рязанского молочного предприятия Любовь Умнова

Региональный минсельхоз скорбит по поводу безвременной кончины руководителя Елатомского маслосырзавода
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Фото: минсельхоз Рязанской области.Фото: минсельхоз Рязанской области.
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18 августа ушла из жизни генеральный директор ОАО «Елатомский маслосырзавод» Умнова Любовь Николаевна. Коллектив министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области скорбит и выражает глубокие и искренние соболезнования ее родным и близким по поводу безвременной кончины.

Любовь Николаевна Умнова родилась 18 июля 1954 года. Трудовую деятельность начала на Елатомском молочном заводе в 1973 году в должности мастера. За годы работы прошла все основные участки производства, овладев секретами профессии сыродела и став во главе предприятия.

Долгие годы Елатомский маслосырзавод под руководством Умновой Любови Николаевны снабжал молочной продукцией не только жителей Касимова и Касимовского района, но и Рязани.

«Всю жизнь Любовь Николаевну отличало огромное трудолюбие, твердость характера, оптимизм и отзывчивость к нуждам людей. За свои профессиональные и человеческие качества Любовь Николаевна заслужила уважение и любовь коллег, жителей района и аграриев Рязанской области», - говорится в сообщении минсельхоза.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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