Ларец истории закрылся: скончалась старейшая рязанка, до конца дарившая краеведам свои бесценные знания

8 августа из Касимовского района пришла печальная весть – умерла Галина Садко. Старейшей жительнице Рязанской области было 111 лет. Но уникальность этой женщины отнюдь не только в долгожительстве.

Отметим одну особенность сразу: когда очень пожилой человек отмечает юбилей или умирает, в новостных сообщениях, как правило, идет длинный перечень – дети/внуки/правнуки, а порой и праправнуки. К сожалению, здесь не будет ни единого такого слова…

11 марта 1908 года в Касимове появилась на свет девочка Галя. Отец ее держал в этом городке небольшую лавочку, однако сама Галина тянулась к куда большим знаниям, и смогла поступить в местный педагогический техникум.

Всего в 20 лет юная учительница отправилась на работу по распределению, благо недалеко – в Ерахтурский район. Здесь и встретила свою любовь – офицера Льва Садко. Выйдя же замуж начала по-настоящему кочевую жизнь: супруг служил в погранвойсках, и пара постоянно переезжала с места на место.

Но и кочуя, без работы Галина Ивановна не оставалась: хорошие педагоги нужны везде. Так, даже в Армении и Азербайджане 30-х годов она была при деле – трудилась в русских школах. На юге Союза молодую семью и застала Великая Отечественная война. Муж ушел на фронт.

Позже Галина получила известие, что советский офицер Садко числится пропавшим без вести. Ждать на чужой земле было больше нечего и некого – рязанка вернулась в родной Касимов.

Да здесь и осталась. Но позже работать решила не учителем, а историком – устроилась в местный краеведческий музей. Как рассказала «Комсомолке» директор ныне Касимовского историко-культурного музея-заповедника Елена Балакина, Галина Ивановна пришла сюда в 50-х годах прошлого века и вплоть до выхода на пенсию в 1967-м работала научным сотрудником.

Однако вклад учительницы в изучении истории родного края на этом не закончился. Скорее здесь он лишь начался: с возрастом, когда ее сверстников становилось все меньше, к Галине Садко постоянно шли студенты, педагоги и историки – женщина, видевшая Касимов еще до революции, и при этом обладавшая прекрасными памятью и умом, была для краеведов настоящим кладом.

– Ясности ее ума можно было только позавидовать. И, что очень важно, Галина Ивановна помнила массу бытовых деталей. Например, подробно, вплоть до мелочей описывала городские праздники довоенных лет, – говорит Елена Балакина. – Конечно, с возрастом всех желающих принять она уже не могла, но все равно находила силы и время, старалась поделиться максимумом информации.

Больше этого источника ни у касимовских, ни у прочих рязанских историков нет. Галина Садко ушла, унеся все недорассказанное с собой.

Похоронят ее, по просьбе самой рязанки, на старом христианском кладбище Касимова. Организацией похорон занимаются дальние родственники Галины Садко – после войны вдова офицера так и осталась одна.

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