Житель Рязанской области Николай Фокин отметил 100-летие

СЕГОДНЯ 17:37 2019-08-05T17:38:38+03:00

Еще после ранения на войне врачи предрекли молодому красноармейцу длинную жизнь

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5 августа 2019 года жителю деревни Волосовка Михайловского района Николаю Александровичу Фокину исполнилось 100 лет.

Родился Николай Фокин 5 августа 1919 года в своей родной деревне Волосовка. В 1935 году окончил пять классов Чапаевской средней школы. В 1937 году арестовали его отца и осудили на 8 лет по политической статье.

– Тяжело было, куда не придешь – сын врага народа, – вспоминает Николай Александрович. – А дома мать, младшие братья и сестры, молодая жена.

Перед армией Николай женился. Служба началась у Белого моря, в строительных войсках. Вместе с заключенными стройбатовцы обустраивали автомобильную трассу. Однажды в воскресение их построили и объявили, что началась война. В этот же день часть выдвинулась на Карельский фронт. Там Николай Александрович провоевал целый год. И стрелком отдельного автотранспортного батальона, и водителем-механиком ремонтного взвода. Восстанавливал разбитую технику, доставлял на передовую провиант и боеприпасы. В один из февральских дней сорок второго попал под бомбежку. Очнулся уже в госпитале.

Три месяца сложнейших операций, перевязок. Военные доктора вылечили, выходили рязанского парня. Еще тогда они отметили отменное здоровье, сказав ему: «Жить будешь долго». Медики научили его закаляться, делать зарядку, по утрам обливаться холодной водой. Николай Александрович и в свои 100 лет умывается свежей колодезной водой!

После выписки Николай Александрович был направлен в учебно-танковый полк. Здесь ему присвоили звание сержанта, а затем перевели в город Горький обучать молодых танкистов.

Награды фронтовика.

В родную деревню Николай Александрович вернулся 1946 году. Сразу же устроился на машинно-тракторную станцию. Пахал землю, ремонтировал трактора, какое-то время работал строителем. В шестидесятые годы поступил в местное лесничество. Занимал разные должности, много лет был начальником лесничества.

Выйдя на пенсию, развел пчел. Сегодня у него огромный сад. Двое его сыновей – Виктор и Евгений давно уже выросли, живут самостоятельной жизнью. Однако отца без внимания не оставляют, ухаживают за ним. Навещают ветерана и социальные работники.

Николай Александрович – сторонник здорового образа жизни. Он и сейчас любит прогулки, по возможности выходит на свежий воздух.

- Надо чаще бывать в лесу, кушать свои продукты и пить травяные сборы, – так ветеран раскрывает секрет своего долголетия.

ИСТОЧНИК KP.RU