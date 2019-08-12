2019-08-12T19:27:38+03:00
Общество

Скончался глава подразделения рязанского Роспотребнадзора

Валентин Гусев 14 лет был главным санврачом в Касимовском, Клепиковском и Пителинском районах
Роман КАРПОВ
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Фото: управление Роспотребнадзора по Рязанской области.Фото: управление Роспотребнадзора по Рязанской области.
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12 августа на 60-м году жизни ушел из жизни начальник территориального отдела управления Роспотребнадзора по Рязанской области в Касимовском районе Валентин Гусев.

- Более 30 лет трудовой деятельности Валентин Васильевич посвятил обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия на территории области, - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства. - Под руководством Валентина Гусева на подконтрольных отделу территориях сохранялась благополучная обстановка, он также принимал активное участие в решении вопросов защиты прав потребителей.

Валентин Гусев занимал должность начальника отдела в Касимовском районе с 2005 года. Последние 14 лет он являлся главным государственным санитарным врачом в Касимовском, Клепиковском и Пителинском районах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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