В Рязани простились с трагически погибшим федеральным инспектором Сергеем Яковлевым

СЕГОДНЯ 15:26 2019-07-09T15:33:41+03:00

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9 июля в Доме общественных организаций простились с главным федеральным инспектором Рязанской области Сергеем Яковлевым. На церемонию прощания пришли высокопоставленные чиновники города и области, а также других регионов.

У гроба Сергея Яковлева почетный карул несли курсанты Рязанского воздушно-десантного училища. Фото: "КП-Рязань".

- Это тяжелая утрата не только для Рязанской земли, но и для всей России, – отметил в своей речи полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев. – В 23 года Сергей Яковлев отправился ликвидировать последствия аварии на Чернобыльской АЭС. Его никто не заставлял, он сам предпочел не оставлять в беде Отчество. Он вывел из опасной зоны заглохшую тяжелую технику с людьми и вернулся домой с наградой. Всю свою жизнь он посвятил служению Рязанской земле. В памяти друзей и коллег он останется добросовестным и честным человеком.

Проститься с Сергеем Яковлевым пришел губернатор Рязанской области Николай Любимов. Фото: "КП-Рязань".

Напомним, главный федеральный инспектор Рязанской области Сергей Яковлев трагически погиб 6 июля. Его тело с огнестрельной раной нашли в гараже по улице Щедрина. Рядом лежало охотничье ружье.

Сергей Яковлев ушел из жизни в 54 года. Фото: "КП-Рязань".

По факту обнаружения трупа высокопоставленного чиновника следователи отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Рязанской области возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Однако, рассматриваются все версии, в том числе – суицид.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ryazan.kp.ru/video/embed/719248" frameborder="0"></iframe> Как хоронили федерального инспектора Рязанской области Сергея Яковлева.

ИСТОЧНИК KP.RU