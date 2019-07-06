2019-07-06T21:53:46+03:00
Политика

Главный федеральный инспектор по Рязанской области покончил жизнь самоубийством

Факт его смерти подтвердил родной брат Юрий
Иван АНТОНОВ
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Сергей Яковлев был жизнерадостным человеком. Фото: архив ТКР.Сергей Яковлев был жизнерадостным человеком. Фото: архив ТКР.
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Главный федеральный инспектор по Рязанской области 55-летний Сергей Яковлев совершил самоубийство. Информацию о смерти в телефонном разговоре «Комсомолке» сообщил брат Сергея — Юрий. Сквозь слезы он сказал: «Сергея больше с нами нет».

Сергей Яковлев закончил Рязанское высшее военное училище связи. Во время прохождения офицерской службы ликвидировал последствия аварии на Чернобыльской АЭС. В последнее время он выглядел похудевшим.

- Яковлев был волевым человеком и для того, чтобы уйти из жизни, нужны были более чем веские причины, - говорит его сослуживец.

ИСТОЧНИК KP.RU

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