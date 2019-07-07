2019-07-07T12:48:31+03:00
Происшествия

Рядом с телом федерального инспектора по Рязанской области обнаружили ружье

Материалы переданы в отдел по расследованию особо важных дел регионального Следственного управления СК
Александр ЕФАНОВ
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Сергею Яковлеву было 54 года. Фото: правительство Рязанской области.Сергею Яковлеву было 54 года. Фото: правительство Рязанской области.
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Делом по факту обнаружения трупа главного федерального инспектора по Рязанской области Сергея Яковлева занимается отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Рязанской области. Об этом «КП-Рязань» сообщил источник в правоохранительных органах.

Напомним, Сергея Яковлева обнаружили мертвым днем 6 июля. Известно, что рядом с телом лежало ружье. В настоящее время выясняется точная причина смерти федерального инспектора, а также все обстоятельства произошедшего.

По предварительным данным, Сергей Яковлев в последнее время тяжело болел, и, не справившись с недугом, ушел из жизни. В любом случае, «важняки» проверяют все версии, но можно сказать, что смерть не носит криминального характера.

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Факт его смерти подтвердил родной брат Юрий (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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