2019-09-06T09:02:11+03:00
Общество

Скончалась бывшая учительница рязанской школы №50 Анна Головкина

Анна Никифоровна более 60 лет учила детей начальных классов
Поделиться:
Фото: администрация Рязани.Фото: администрация Рязани.
Изменить размер текста:

Ушла из жизни бывшая учительница рязанской школы №50 Анна Головкина. Октябрьский Совет ветеранов выражает соболезнование родным и близким по поводу смерти старейшего председателя первичной ветеранской организации.

Анна Никифоровна Головкина родилась 23 февраля 1925 года в Сасовском районе.

22 июня 1941 года у Анна Никифоровны был выпускной бал в Кадомском педагогическом училище, который она заканчивала. На следующий день после начала войны Анна поехала домой, где сработала в колхозе, а 15 августа 1941 года стала учительницей в начальной школе.

Всего Анна Никифоровна проработала учителем начальных классов 61 год, из них 33 года в рязанской школе №50. Нравственный авторитет, которым обладала Анна Никифоровна, позволял ей быть образцом серьезного отношения к делу, интеллигентности, требовательности к самой себе и к другим.

Фото: администрация школы №50 города Рязани.

Фото: администрация школы №50 города Рязани.

Завершив трудовую деятельность в 2002 году, Анна Головкина еще активнее включилась в общественную работу.

На посту председателя уличного комитета улиц Новая – Боголюбова она много лет пользовалась уважением жителей и активно помогала администрации Рязани в вопросах общественного самоуправления.

Награждена медалью «За доблестный труд 1941-1945 г».

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Ушел из жизни известный рязанский бард Сергей Колотов

Музыкант был лауреатом многочисленных фестивалей авторской песни, в том числе «2-й канал», «Чимган», «Платформа» (подробнее).

Ушел из жизни бывший директор рязанского завода «Торфмаш»

Анатолий Абрамов более 20 лет возглавлял предприятие. Свои соболезнования уже выразила администрация города (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Рязани установили оптимальные тарифы за проезд в городском транспорте
Ушел из жизни известный рязанский бард Сергей Колотов
ЦПКиО в Рязани останется без колеса обозрения
Первый телемедицинский терминал «Ростелекома» принял пациентов в Калужской области
В рязанском ЦБ рассказали о грядущих изменениях на рынке ипотеки
К 30-летию Прио-Внешторгбанк провел ребрендинг всех своих офисов
Родители учеников школы №60 вступились за директора
Рязанская почта предлагает жителям региона воспользоваться новой услугой
Начальник управления образования не посмел ослушаться вице-губернатора
Занимаясь дорогами, мы забываем про пешеходов — Беленецкий
В Рязани к «группе риска» отнесли семь рязанских школ
Приобанк снизил в Рязани ставку по ипотеке
Во время охоты на уток под Рязанью произошла трагедия
13 наркоторговцев из Рязани пойдут под суд по «тяжким» статьям
На 100 гектарах в Рыбновском районе построят вторую очередь тепличного комплекса
«Ростелеком» подвел итоги работы на фестивале «Спасская башня»
Хиты и новые песни. Леонид Агутин и Анжелика Варум споют для рязанцев
Рязанец, оставивший 24-летнего парня умирать на холоде, предстанет перед судом