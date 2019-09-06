Скончалась бывшая учительница рязанской школы №50 Анна Головкина
Ушла из жизни бывшая учительница рязанской школы №50 Анна Головкина. Октябрьский Совет ветеранов выражает соболезнование родным и близким по поводу смерти старейшего председателя первичной ветеранской организации.
Анна Никифоровна Головкина родилась 23 февраля 1925 года в Сасовском районе.
22 июня 1941 года у Анна Никифоровны был выпускной бал в Кадомском педагогическом училище, который она заканчивала. На следующий день после начала войны Анна поехала домой, где сработала в колхозе, а 15 августа 1941 года стала учительницей в начальной школе.
Всего Анна Никифоровна проработала учителем начальных классов 61 год, из них 33 года в рязанской школе №50. Нравственный авторитет, которым обладала Анна Никифоровна, позволял ей быть образцом серьезного отношения к делу, интеллигентности, требовательности к самой себе и к другим.
Фото: администрация школы №50 города Рязани.
Завершив трудовую деятельность в 2002 году, Анна Головкина еще активнее включилась в общественную работу.
На посту председателя уличного комитета улиц Новая – Боголюбова она много лет пользовалась уважением жителей и активно помогала администрации Рязани в вопросах общественного самоуправления.
Награждена медалью «За доблестный труд 1941-1945 г».
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