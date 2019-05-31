Ушла из жизни учительница рязанской школы №34 Нина Козырева

СЕГОДНЯ 06:39 2019-05-31T06:41:31+03:00

Администрация, педагоги школы, родители и ученики выражают глубочайшие соболезнования родным и близким покойной

Изменить размер текста: A A

Ушла из жизни учитель начальных классов, заместитель директора по учебной работе школы №34 Рязани Нина Козырева. Администрация, педагогический коллектив школы, родители, ученики и выпускники скорбят и выражают глубочайшие соболезнования родным и близким Нины Викторовны в связи с невосполнимой утратой.

Прощание с Ниной Викторовной состоится 31 мая в 13:30 в Иоанно-Кронштадском храме.

СПРАВКА «КП»

Козырева Нина Викторовна, учитель высшей квалификационной категории. Общий стаж работы по специальности – 38 лет. Награды: значок «Отличник народного просвещения» (1996), Почетная грамота управления по делам образования Рязанской области (2006), нагрудный значок «Почетный работник общего образования РФ» (2009), Почетная грамота Рязанского городской Думы (2011), Благодарность администрации школы №34 (2012, 2013, 2014).

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Ушла из жизни старейшая сотрудница Рыбновской центральной библиотеки

Коллектив рязанской «горьковки» выразил соболезнования родным и близким Антонины Скворцовой (подробнее).

На 88-ом году жизни скончался бывший директор рязанского приборного завода

Александр Червяков руководил предприятием более 20 лет (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU