2019-05-31T06:41:31+03:00
Общество

Ушла из жизни учительница рязанской школы №34 Нина Козырева

Администрация, педагоги школы, родители и ученики выражают глубочайшие соболезнования родным и близким покойной
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Нина Козырева была отличником народного просвещения. Фото: школа №34.Нина Козырева была отличником народного просвещения. Фото: школа №34.
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Ушла из жизни учитель начальных классов, заместитель директора по учебной работе школы №34 Рязани Нина Козырева. Администрация, педагогический коллектив школы, родители, ученики и выпускники скорбят и выражают глубочайшие соболезнования родным и близким Нины Викторовны в связи с невосполнимой утратой.

Прощание с Ниной Викторовной состоится 31 мая в 13:30 в Иоанно-Кронштадском храме.

СПРАВКА «КП»

Козырева Нина Викторовна, учитель высшей квалификационной категории. Общий стаж работы по специальности – 38 лет. Награды: значок «Отличник народного просвещения» (1996), Почетная грамота управления по делам образования Рязанской области (2006), нагрудный значок «Почетный работник общего образования РФ» (2009), Почетная грамота Рязанского городской Думы (2011), Благодарность администрации школы №34 (2012, 2013, 2014).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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