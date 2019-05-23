Ушла из жизни старейшая сотрудница Рыбновской центральной библиотеки

23 Май 09:50 2019-05-23T12:31:19+03:00

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Ушла из жизни старейший библиотекарь Рыбновской центральной библиотеки Антонина Дмитриевна Скворцова. Соболезнования родным и близким покойной выразил коллектив Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горького.

В Рыбновской центральной библиотеке Антонина Дмитриевна последние годы руководила клубом общения БУЛ (Беспокойные. Увлеченные. Любознательные). Каждый месяц в клубе собирались люди, чтобы поговорить о литературе, поэзии, об изданиях рязанских авторов.

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ИСТОЧНИК KP.RU