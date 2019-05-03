2019-05-03T16:51:38+03:00
Общество

Ушел из жизни староста ермишинского села Азеево Умид Бурнашев

Духовное управление мусульман Рязанской области приносит соболезнования родным и близким покойного и молит Аллаха о ниспослании благословения его душе
Александр РАДЫГИН
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Фото: Духовное управление мусульман Рязанской области.Фото: Духовное управление мусульман Рязанской области.
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Ушел из жизни староста села Азеево Ермишинского района Умид Бурнашев. О кончине сообщает Духовное управление мусульман Рязанской области.

Умид Хасанович Бурнашев родился 5 января 1934 года и всю свою жизнь провел в родном селе. После ухода на заслуженную пенсию, единогласно был избран старостой села. На этом посту он трудился до последнего дня.

«Он активно участвовал в жизни односельчан: радовался вместе с ними, делил их невзгоды, примирял разобщенных. Продолжительное время был инициатором культурных и религиозных мероприятий. В год открытия мечети, на учредительном собрании Мусульманской религиозной организации села выступил одним из учредителей организации и, впоследствии, был избран ее председателем», — говорится в сообщении.

Коллектив Духовного управления мусульман Рязанской области скорбит по поводу смерти уважаемого Умида Хасановича Бурнашева, выражает соболезнования родственникам и близким покойного.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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