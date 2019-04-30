Рязанский имам: На надгробных камнях Скорбященского мемориала 10% мусульманских имен

СЕГОДНЯ 09:04 2019-04-30T09:04:48+03:00

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Порядка 10% имен на надгробных камнях на мемориале Скорбященского кладбища – это мусульманские имена. Об этом во время выездного заседания Совета по вопросам гармонизации межэтнических отношений сообщил имам-мухтасиб Рязанской области Рашид-хазрат Бултачеев.

— Мусульмане – неотъемлемая часть российского общества, они также принимают участие в мероприятиях, приуроченных к победе в Великой Отечественной войне, особо красочно это происходит в Касимове и Сасове, — отметил Рашид-хазрат. — Кроме того, накануне 9 мая, во время пятничных богослужений, мы проводим поминальные молитвы в память о тех, кто участвовал, защищал и погиб на полях войны.

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ИСТОЧНИК KP.RU